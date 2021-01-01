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У Кабміні назвали країни, які визнали українські COVID-сертифікати

У Кабміні назвали країни, які визнали українські COVID-сертифікати
Чотири європейські країни – Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина погодилися визнати українські сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Про це в п'ятницю, 16 липня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, пише Обозреватель.

Він зазначив, що українське Міністерство закордонних справ продовжує працювати над розширенням географії дії сертифікатів. Шмигаль нагадав, що українські документи почали видавати з 1 липня.

"Ми ведемо системну роботу в напрямку системного визнання українських COVID-сертифікатів за кордоном, щоб українці могли вільно подорожувати по світу. Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина вже погодилися визнати українські сертифікати", – сказав Шмигаль.

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Теги: вакцинація, ковід, сертифікати
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