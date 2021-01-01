У Кабміні назвали країни, які визнали українські COVID-сертифікати





Про це в п'ятницю, 16 липня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, пише



Він зазначив, що українське Міністерство закордонних справ продовжує працювати над розширенням географії дії сертифікатів. Шмигаль нагадав, що українські документи почали видавати з 1 липня.



"Ми ведемо системну роботу в напрямку системного визнання українських COVID-сертифікатів за кордоном, щоб українці могли вільно подорожувати по світу. Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина вже погодилися визнати українські сертифікати", – сказав Шмигаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотири європейські країни – Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина погодилися визнати українські сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.Про це в п'ятницю, 16 липня, повідомив прем'єр-міністр Українипід час години запитань до уряду, пише Обозреватель Він зазначив, що українське Міністерство закордонних справ продовжує працювати над розширенням географії дії сертифікатів. Шмигаль нагадав, що українські документи почали видавати з 1 липня."Ми ведемо системну роботу в напрямку системного визнання українських COVID-сертифікатів за кордоном, щоб українці могли вільно подорожувати по світу. Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина вже погодилися визнати українські сертифікати", – сказав Шмигаль.

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