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На Волині зник дідусь: тривають пошуки. ФОТО

На Волині зник дідусь: тривають пошуки. ФОТО
Співробітники Ковельського районного управління поліції розшукують безвісти зниклого Костянтина Андрусика, 26 жовтня 1948 року народження, жителя Ковеля.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Повідомляють, чоловік 13 липня вийшов з дому та до цього часу не повернувся. Нині його місцезнаходження невідоме.

Був одягнений: сірі штани в клітинку, синю теніску на замку, сині кросівки.

Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, (03352)-61668, 0634357494, 0953024445 або «102».

До слова, чоловік зникає не вперше. В кінці травня цього року волинянина уже розшукували.

На Волині зник дідусь: тривають пошуки. ФОТО

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Теги: ковельчанин, розшук, дідусь
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