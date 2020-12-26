На Волині зник дідусь: тривають пошуки. ФОТО

Костянтина Андрусика, 26 жовтня 1948 року народження, жителя Ковеля.



Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.



Повідомляють, чоловік 13 липня вийшов з дому та до цього часу не повернувся. Нині його місцезнаходження невідоме.



Був одягнений: сірі штани в клітинку, синю теніску на замку, сині кросівки.



Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, (03352)-61668, 0634357494, 0953024445 або «102».



До слова, чоловік зникає не вперше. В кінці травня цього року волинянина уже розшукували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Ковельського районного управління поліції розшукують безвісти зниклого26 жовтня 1948 року народження, жителя Ковеля.Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Повідомляють, чоловік 13 липня вийшов з дому та до цього часу не повернувся. Нині його місцезнаходження невідоме.сірі штани в клітинку, синю теніску на замку, сині кросівки.Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за телефонами:До слова, чоловікВ кінці травня цього року волинянина уже розшукували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію