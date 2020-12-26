На Волині зник дідусь: тривають пошуки. ФОТО
Сьогодні, 11:37
Співробітники Ковельського районного управління поліції розшукують безвісти зниклого Костянтина Андрусика, 26 жовтня 1948 року народження, жителя Ковеля.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Повідомляють, чоловік 13 липня вийшов з дому та до цього часу не повернувся. Нині його місцезнаходження невідоме.
Був одягнений: сірі штани в клітинку, синю теніску на замку, сині кросівки.
Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, (03352)-61668, 0634357494, 0953024445 або «102».
До слова, чоловік зникає не вперше. В кінці травня цього року волинянина уже розшукували.
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Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Повідомляють, чоловік 13 липня вийшов з дому та до цього часу не повернувся. Нині його місцезнаходження невідоме.
Був одягнений: сірі штани в клітинку, синю теніску на замку, сині кросівки.
Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, (03352)-61668, 0634357494, 0953024445 або «102».
До слова, чоловік зникає не вперше. В кінці травня цього року волинянина уже розшукували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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