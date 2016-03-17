Рада призначила нового очільника МВС замість Авакова

Денис Монастирський.



"За" проголосував 271 нардеп, пише



Варто зазначити, що Монастирський замінить на посаді Арсена Авакова, за відставку якого 15 липня проголосували нардепи.



Раніше сам Монастирський прокоментував своє можливе призначення на пост очільника МВС так: "Вирішив відповісти "так" на пропозицію президента очолити МВС. Я розумію, на яку жертву я йду як людина, як особистість і як політик. Але я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду".



Нагадаємо, 13 липня вже колишній голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков



Довідково



Денис Анатолійович Монастирський народився 12 червня 1980 року у Хмельницькому. Він має юридичну освіту, закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Монастирський є кандидатом юридичних наук.



Викладав у Хмельницькому університеті управління та права. Також Монастирський є автором (співавтором) 25 наукових публікацій, трьох навчальних посібників, а також близько 70 проєктів законів України, поданих до ВРУ.



Монастирський свого часу очолював відділ з питань законотворчості та наукових експертиз. Раніше він працював у великих юридичних компаніях.



Одружений та виховує двох дітей. Дружина Монастирського працює головним спеціалістом юридичного відділу в Державному бюро розслідувань.



Скандали, у яких фігурував Денис Монастирський



Деякі українські ЗМІ характеризують Монастирського, як "людину Авакова", пише



За даними Центру протидії корупції, Дениса Монастирського звинувачують у тому, що він нібито причетний до фальсифікації рішення Комітету щодо законопроєкту про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях.



Також Монастирського звинуватили у підтримці Комітетом законопроєкту, який посилює роль Авакова.



Крім того, критикують Монастирського ще й за дисертацію Киви. Мовляв, за інформацією видання ZN.ua, він дав позитивний відгук на скандальну дисертацію нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Як стверджує видання з посиланням на документ, Монастирський підтримав Киву, тоді як суспільство обурювалося "захистом" його дисертації у квітні 2021 року.



У своїй довідці від 25 січня він вказував, що робота депутата "викликала інтерес", і результати дослідження претендента на вчений ступінь "впроваджуються в практичну діяльність" очолюваного ним комітету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада 16 липня призначила нового очільника МВС України. Ним став нардеп з фракції "Слуга народу", голова парламентського правоохоронного комітету"За" проголосував 271 нардеп, пише ТСН Варто зазначити, що Монастирський замінить на посаді, за відставку якого 15 липня проголосували нардепи.Раніше сам Монастирський прокоментував своє можливе призначення на пост очільника МВС так: "Вирішив відповісти "так" на пропозицію президента очолити МВС. Я розумію, на яку жертву я йду як людина, як особистість і як політик. Але я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду".Нагадаємо, 13 липня вже колишній голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку . Він перебував на посаді 7,5 року - найдовше з усіх міністрів.Денис Анатолійович Монастирський народився 12 червня 1980 року у Хмельницькому. Він має юридичну освіту, закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Монастирський є кандидатом юридичних наук.Викладав у Хмельницькому університеті управління та права. Також Монастирський є автором (співавтором) 25 наукових публікацій, трьох навчальних посібників, а також близько 70 проєктів законів України, поданих до ВРУ.Монастирський свого часу очолював відділ з питань законотворчості та наукових експертиз. Раніше він працював у великих юридичних компаніях.Одружений та виховує двох дітей. Дружина Монастирського працює головним спеціалістом юридичного відділу в Державному бюро розслідувань.Деякі українські ЗМІ характеризують Монастирського, як "людину Авакова", пише ТСН За даними Центру протидії корупції, Дениса Монастирського звинувачують у тому, що він нібито причетний до фальсифікації рішення Комітету щодо законопроєкту про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях.Також Монастирського звинуватили у підтримці Комітетом законопроєкту, який посилює роль Авакова.Крім того, критикують Монастирського ще й за дисертацію Киви. Мовляв, за інформацією видання ZN.ua, він дав позитивний відгук на скандальну дисертацію нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Як стверджує видання з посиланням на документ, Монастирський підтримав Киву, тоді як суспільство обурювалося "захистом" його дисертації у квітні 2021 року.У своїй довідці від 25 січня він вказував, що робота депутата "викликала інтерес", і результати дослідження претендента на вчений ступінь "впроваджуються в практичну діяльність" очолюваного ним комітету.

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