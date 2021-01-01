На Волині злодій посеред білого дня поцупив з магазину дрон





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Зазначають, до поліції звернулася продавець-консультант одного із магазинів міста Нововолинська. Заявниця повідомила, що у передобідню пору із прилавка магазину викрали квадракоптер та гіроскоп із камерою. Протягом декількох годин поліцейські встановили особу зловмисника.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели слідчо-оперативні заходи, передивились камери відеоспостереження та встановили причетність до скоєння злочину 36-річного місцевого жителя. Чоловік уже раніше мав проблеми із законом. Викрадену техніку зловмисник продав. Поліцейські встановлюють її місцезнаходження.



За фактом крадіжки відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську з магазину викрали техніку.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Зазначають, до поліції звернулася продавець-консультант одного із магазинів міста Нововолинська. Заявниця повідомила, що у передобідню пору із прилавка магазину викрали квадракоптер та гіроскоп із камерою. Протягом декількох годин поліцейські встановили особу зловмисника.На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели слідчо-оперативні заходи, передивились камери відеоспостереження та встановили причетність до скоєння злочину 36-річного місцевого жителя. Чоловік уже раніше мав проблеми із законом. Викрадену техніку зловмисник продав. Поліцейські встановлюють її місцезнаходження.За фактом крадіжки відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

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