У Луцькому СІЗО ще одна жінка народила дитину





Вже друга жінка, яка перебуває під вартою, народила дитинку, про це повідомила начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан.



За словами Ніни Галан, у жінки народилась дівчинка. Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради спільно з працівниками установи потурбувались про комфорт новонародженої.



"Віримо і знаємо що у кожної крихітки вготоване краще життя, головне - лише вчасно надати підтримку та допомогти", - зауважила посадовиця.



Нагадаємо, після пологів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Урожайним» видався липень для працівників Луцького СІЗО.Вже друга жінка, яка перебуває під вартою, народила дитинку, про це повідомила начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молодіЗа словами Ніни Галан, у жінки народилась дівчинка. Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради спільно з працівниками установи потурбувались про комфорт новонародженої."Віримо і знаємо що у кожної крихітки вготоване краще життя, головне - лише вчасно надати підтримку та допомогти", - зауважила посадовиця.Нагадаємо, після пологів 6 липня повернулась в особливі «апартаменти» жінка , яка народила дитину.

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