Від жовтня пенсіонери отримуватимуть додаткові виплати: кому й скільки грошей дадуть
Сьогодні, 13:32
Кабмін також продовжує працювати над тим, щоб запустити накопичувальну пенсійну систему.
Від жовтня українці старше 75 років отримуватимуть додаткові пенсійні виплати. Розмір виплати складе 400 гривень, - пише ТСН.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у п'ятницю,16 липня, під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді, поінформував Урядовий портал.
За словами Шмигаля, у березні цього року провели індексацію для більшості українських пенсіонерів. Зростання пенсій на 11% торкнулося майже 8 млн людей.
Глава Кабінету міністрів нагадав, що торік уряд вперше запровадив програму доплат пенсіонерам, які старше 80 років. Тепер вони щомісяця додатково отримують по 500 гривень.
"Очільник уряду наголосив, що 1 жовтня так само вперше буде запроваджено додаткові виплати по 400 грн для пенсіонерів старше 75 років. Прем’єр-міністр нагадав, що на засіданні Уряду 14 липня було ухвалено рішення про підвищення пенсій для військових", - сказано у повідомленні.
Шмигаль зазначив, що доплати по 2 тисячі гривень будуть нараховані людям уже за липень. Загалом такі доплати торкнуться майже 400 тисяч українців.
"І це справедлива сума з огляду на те, що виплати іншим пенсіонерам індексувалися, а військовим пенсіонерам - ні", - сказав прем'єр.
Він додав, що Кабмін продовжує спільно з профільним комітетом парламенту працювати над тим, щоб запустити накопичувальну пенсійну систему.
Станом на 1 липня середня пенсія становить 3778 гривень. Середній розмір пенсії в Україні збільшився на 54 гривні. Найвищий розмір середньої пенсії у столиці - понад п'ять тисяч гривень. Найнижчий – у Тернопільській області – майже три тисячі гривень.
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Від жовтня українці старше 75 років отримуватимуть додаткові пенсійні виплати. Розмір виплати складе 400 гривень, - пише ТСН.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у п'ятницю,16 липня, під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді, поінформував Урядовий портал.
За словами Шмигаля, у березні цього року провели індексацію для більшості українських пенсіонерів. Зростання пенсій на 11% торкнулося майже 8 млн людей.
Глава Кабінету міністрів нагадав, що торік уряд вперше запровадив програму доплат пенсіонерам, які старше 80 років. Тепер вони щомісяця додатково отримують по 500 гривень.
"Очільник уряду наголосив, що 1 жовтня так само вперше буде запроваджено додаткові виплати по 400 грн для пенсіонерів старше 75 років. Прем’єр-міністр нагадав, що на засіданні Уряду 14 липня було ухвалено рішення про підвищення пенсій для військових", - сказано у повідомленні.
Шмигаль зазначив, що доплати по 2 тисячі гривень будуть нараховані людям уже за липень. Загалом такі доплати торкнуться майже 400 тисяч українців.
"І це справедлива сума з огляду на те, що виплати іншим пенсіонерам індексувалися, а військовим пенсіонерам - ні", - сказав прем'єр.
Він додав, що Кабмін продовжує спільно з профільним комітетом парламенту працювати над тим, щоб запустити накопичувальну пенсійну систему.
Станом на 1 липня середня пенсія становить 3778 гривень. Середній розмір пенсії в Україні збільшився на 54 гривні. Найвищий розмір середньої пенсії у столиці - понад п'ять тисяч гривень. Найнижчий – у Тернопільській області – майже три тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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