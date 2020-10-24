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Від жовтня пенсіонери отримуватимуть додаткові виплати: кому й скільки грошей дадуть

Від жовтня пенсіонери отримуватимуть додаткові виплати: кому й скільки грошей дадуть
Кабмін також продовжує працювати над тим, щоб запустити накопичувальну пенсійну систему.

Від жовтня українці старше 75 років отримуватимуть додаткові пенсійні виплати. Розмір виплати складе 400 гривень, - пише ТСН.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у п'ятницю,16 липня, під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді, поінформував Урядовий портал.

За словами Шмигаля, у березні цього року провели індексацію для більшості українських пенсіонерів. Зростання пенсій на 11% торкнулося майже 8 млн людей.

Глава Кабінету міністрів нагадав, що торік уряд вперше запровадив програму доплат пенсіонерам, які старше 80 років. Тепер вони щомісяця додатково отримують по 500 гривень.

"Очільник уряду наголосив, що 1 жовтня так само вперше буде запроваджено додаткові виплати по 400 грн для пенсіонерів старше 75 років. Прем’єр-міністр нагадав, що на засіданні Уряду 14 липня було ухвалено рішення про підвищення пенсій для військових", - сказано у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що доплати по 2 тисячі гривень будуть нараховані людям уже за липень. Загалом такі доплати торкнуться майже 400 тисяч українців.

"І це справедлива сума з огляду на те, що виплати іншим пенсіонерам індексувалися, а військовим пенсіонерам - ні", - сказав прем'єр.

Він додав, що Кабмін продовжує спільно з профільним комітетом парламенту працювати над тим, щоб запустити накопичувальну пенсійну систему.

Станом на 1 липня середня пенсія становить 3778 гривень. Середній розмір пенсії в Україні збільшився на 54 гривні. Найвищий розмір середньої пенсії у столиці - понад п'ять тисяч гривень. Найнижчий – у Тернопільській області – майже три тисячі гривень.

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Теги: пенсії, виплати
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