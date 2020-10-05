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У Польщі в гуртожитку раптово померла студентка з України

У Польщі в гуртожитку раптово померла студентка з України
21-річна студентка з України померла в гуртожитку Опольського університету під час святкування з подругами.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на fakt.pl, трагедія сталася у вівторок, 13 липня, в другій половині дня.

За попередньою інформацією, під час невеликого святкування, яке влаштували кілька студенток в гуртожитку, дівчині раптово стало зле. У неї з'явилися проблеми з диханням, вона пішла до своєї кімнати, але потім повідомила подругам, що її стан ще більше погіршився.

Інші дівчата викликали “швидку”, й поки вона їхала намагалися реанімувати українку. Потім це ж саме пробували зробити й медики, однак всі зусилля виявилися марними. Дівчина померла.

Причини смерті молодої студентки з України встановлюватимуть під час розтину тіла. Наразі відомо, що дівчина лікувалася від астми та мала проблеми алергічного характеру. Експерти візьмуть це до уваги, коли вивчатимуть, що ж могло спричинити раптову смерть.

Фото - ілюстративне

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Теги: Польща, смерть, студентка, українка
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