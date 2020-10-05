У Польщі в гуртожитку раптово померла студентка з України





Як пoвідoмляє



За попередньою інформацією, під час невеликого святкування, яке влаштували кілька студенток в гуртожитку, дівчині раптово стало зле. У неї з'явилися проблеми з диханням, вона пішла до своєї кімнати, але потім повідомила подругам, що її стан ще більше погіршився.



Інші дівчата викликали “швидку”, й поки вона їхала намагалися реанімувати українку. Потім це ж саме пробували зробити й медики, однак всі зусилля виявилися марними. Дівчина померла.



Причини смерті молодої студентки з України встановлюватимуть під час розтину тіла. Наразі відомо, що дівчина лікувалася від астми та мала проблеми алергічного характеру. Експерти візьмуть це до уваги, коли вивчатимуть, що ж могло спричинити раптову смерть.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-річна студентка з України померла в гуртожитку Опольського університету під час святкування з подругами.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на fakt.pl, трагедія сталася у вівторок, 13 липня, в другій половині дня.За попередньою інформацією, під час невеликого святкування, яке влаштували кілька студенток в гуртожитку, дівчині раптово стало зле. У неї з'явилися проблеми з диханням, вона пішла до своєї кімнати, але потім повідомила подругам, що її стан ще більше погіршився.Інші дівчата викликали “швидку”, й поки вона їхала намагалися реанімувати українку. Потім це ж саме пробували зробити й медики, однак всі зусилля виявилися марними. Дівчина померла.Причини смерті молодої студентки з України встановлюватимуть під час розтину тіла. Наразі відомо, що дівчина лікувалася від астми та мала проблеми алергічного характеру. Експерти візьмуть це до уваги, коли вивчатимуть, що ж могло спричинити раптову смерть.

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