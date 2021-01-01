вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку двоє підлітків їздили у фонтані на велосипедах. ВІДЕО

У Луцьку двоє підлітків їздили у фонтані на велосипедах. ВІДЕО
У Луцьку підлітки влаштували розваги на велосипедах у фонтан.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.

Інцидент трапився 14 липня о 23:14. Так, камери зафіксували, як четверо підлітків рухались на велосипедах повз фонтан поблизу центрального входу в парк імені Лесі Українки. А тоді двоє хлопців вирішили розважитись і на своїх двоколісних заїхали та катались прямо у фонтані, який наповнений водою.

Відео можна преглянути за посиланням: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2918658518401157&id=1601825886751100

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фонтан, Луцьк, підлітки, велосипеди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди піти у Луцьку на вихідних 17–18 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
У Польщі в гуртожитку раптово померла студентка з України
Сьогодні, 13:55
У Луцьку двоє підлітків їздили у фонтані на велосипедах. ВІДЕО
Сьогодні, 13:49
У Луцькому СІЗО ще одна жінка народила дитину
Сьогодні, 13:42
Від жовтня пенсіонери отримуватимуть додаткові виплати: кому й скільки грошей дадуть
Сьогодні, 13:32
Схожі новини
Скільки витратять на обслуговування одного з фонтанів у центрі Луцька Скільки витратять на обслуговування одного з фонтанів у центрі Луцька
13 липень, 17:40
У центрі Луцька провели тестовий запуск водограю «Квітка» У центрі Луцька провели тестовий запуск водограю «Квітка»
25 червень, 18:00
Повідомили, коли у центрі Луцька запрацює фонтан «Квітка» Повідомили, коли у центрі Луцька запрацює фонтан «Квітка»
18 червень, 16:45
Світломузичний фонтан на Театральному майдані Луцька тепер працюватиме частіше. ГРАФІК Світломузичний фонтан на Театральному майдані Луцька тепер працюватиме частіше. ГРАФІК
18 червень, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добірне м’ясо та нечувана гостинність: у Луцьку сьогодні – відкриття першого кафе-бару «Retro ШашликЯН». ФОТО
15 липень, 12:50
 1
Яким був ярмарок у Торчині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 14:44
 0
На Рівненщині в аварії загинули двоє хлопців, які врізались мотоциклом у бус з громадянами США. ФОТО
Сьогодні, 14:20
 0
У волинській лікарні жінці провели унікальну операцію
Сьогодні, 14:04
 0
Куди піти у Луцьку на вихідних 17–18 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8