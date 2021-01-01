У Луцьку двоє підлітків їздили у фонтані на велосипедах. ВІДЕО
Сьогодні, 13:49
У Луцьку підлітки влаштували розваги на велосипедах у фонтан.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.
Інцидент трапився 14 липня о 23:14. Так, камери зафіксували, як четверо підлітків рухались на велосипедах повз фонтан поблизу центрального входу в парк імені Лесі Українки. А тоді двоє хлопців вирішили розважитись і на своїх двоколісних заїхали та катались прямо у фонтані, який наповнений водою.
Відео можна преглянути за посиланням: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2918658518401157&id=1601825886751100
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.
Інцидент трапився 14 липня о 23:14. Так, камери зафіксували, як четверо підлітків рухались на велосипедах повз фонтан поблизу центрального входу в парк імені Лесі Українки. А тоді двоє хлопців вирішили розважитись і на своїх двоколісних заїхали та катались прямо у фонтані, який наповнений водою.
Відео можна преглянути за посиланням: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2918658518401157&id=1601825886751100
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