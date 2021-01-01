У Луцьку двоє підлітків їздили у фонтані на велосипедах. ВІДЕО





Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.



Інцидент трапився 14 липня о 23:14. Так, камери зафіксували, як четверо підлітків рухались на велосипедах повз фонтан поблизу центрального входу в парк імені Лесі Українки. А тоді двоє хлопців вирішили розважитись і на своїх двоколісних заїхали та катались прямо у фонтані, який наповнений водою.



Відео можна преглянути за посиланням:

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