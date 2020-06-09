Народжувала 8 дітей, а виховує лише 6: на Волині жінка з непростою долею стала «матір’ю-героїнею»

У Підгайцівській громаді ще одна багатодітна мама отримала почесне звання «Мати-героїня».Про це йдеться на сторінці заступника голови Підгайцівської сільрадиВчора, 15 липня, разом зі старостою Хорлупівського старостинського округувін мав честь вручити посвідчення та нагрудний знак до почесного звання «Мати-героїня» мешканці села Хорлупи, яка разом із чоловіком виховує 6 дітей, віком від 27-ми до 13 років.Пані Віра поділилась своєю непростою історією материнства, адже народжувала вона 8 разів, а виховувати продовжує лише 6-ох.У 2013 році через рак головного мозку сім’я втратила найстаршого сина. Ще одна донечка прожила лише добу після народження. Під час домашніх пологів ще один син отримав травму та довічний діагноз ДЦП, тому зараз потребує догляду через малорухомий спосіб життя.Сім’я кілька років тому змінила трикімнатну квартиру у Луцьку на більший будинок у селі Хорлупи, де дружньо господарює, займається тваринництвом.Старші доньки отримали освіту швачок та успішно працюють на фабриці відомого бренду жіночої білизни, ще одна донька навчається на кераміста. Менші - ходять до школи.Пані Віра каже, що бути мамою важко, коли діти малі, а коли підросли, то стали охоче допомагати батькам по господарству, виконувати хатні обов’язки. Діти для подружжя Непочатих є і підтримкою, і розрадою, і втіхою.