У волинській лікарні жінці провели унікальну операцію





Про це



Пацієнтка звернулася в КНП «НЦМЛ» до лікаря-гінеколога зі скаргами на постійно мажучі виділення. Після огляду та дообстеження лікарем встановили діагноз: фіброматозний вузол матки. В плановому порядку було видалено шляхом гістероскопії.



"Гістероскопія – це самий сучасний метод діагностики, і лікування, який дозволяє візуально оцінити порожнину матки, взяти зразок ендометрію для подальшого його аналізу, провести внутрішньоматкове оперативне втручання, дає можливість встановити вірний діагноз. Гістероскопія малотравматична, а, отже, легко переноситься пацієнтами.

– Для чого потрібна гістероскопія?

– Гістероскопія матки потрібна для того, щоб підтвердити наявність поліпів на внутрішній оболонці матки, ендометріозу, внутрішньоматкових синехій, міоматозних вузлів, гіперплазії ендометрію, різних патологій у фізіологічній будові матки, стороннього тіла в порожнині матки, злоякісної пухлини, внутрішньоматкового свища, дисменореї, внутрішньоматкових спайок, безпліддя", - зазначили лікарі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинській центральній міській лікарні 50-річній пацієнтці зробили унікальну операцію.Про це повідомляють на офіційній сторінці медзакладу у фейсбуці.Пацієнтка звернулася в КНП «НЦМЛ» до лікаря-гінеколога зі скаргами на постійно мажучі виділення. Після огляду та дообстеження лікарем встановили діагноз: фіброматозний вузол матки. В плановому порядку було видалено шляхом гістероскопії."Гістероскопія – це самий сучасний метод діагностики, і лікування, який дозволяє візуально оцінити порожнину матки, взяти зразок ендометрію для подальшого його аналізу, провести внутрішньоматкове оперативне втручання, дає можливість встановити вірний діагноз. Гістероскопія малотравматична, а, отже, легко переноситься пацієнтами.– Для чого потрібна гістероскопія?– Гістероскопія матки потрібна для того, щоб підтвердити наявність поліпів на внутрішній оболонці матки, ендометріозу, внутрішньоматкових синехій, міоматозних вузлів, гіперплазії ендометрію, різних патологій у фізіологічній будові матки, стороннього тіла в порожнині матки, злоякісної пухлини, внутрішньоматкового свища, дисменореї, внутрішньоматкових спайок, безпліддя", - зазначили лікарі.

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