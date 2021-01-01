У волинській лікарні жінці провели унікальну операцію
Сьогодні, 14:04
У Нововолинській центральній міській лікарні 50-річній пацієнтці зробили унікальну операцію.
Про це повідомляють на офіційній сторінці медзакладу у фейсбуці.
Пацієнтка звернулася в КНП «НЦМЛ» до лікаря-гінеколога зі скаргами на постійно мажучі виділення. Після огляду та дообстеження лікарем встановили діагноз: фіброматозний вузол матки. В плановому порядку було видалено шляхом гістероскопії.
"Гістероскопія – це самий сучасний метод діагностики, і лікування, який дозволяє візуально оцінити порожнину матки, взяти зразок ендометрію для подальшого його аналізу, провести внутрішньоматкове оперативне втручання, дає можливість встановити вірний діагноз. Гістероскопія малотравматична, а, отже, легко переноситься пацієнтами.
– Для чого потрібна гістероскопія?
– Гістероскопія матки потрібна для того, щоб підтвердити наявність поліпів на внутрішній оболонці матки, ендометріозу, внутрішньоматкових синехій, міоматозних вузлів, гіперплазії ендометрію, різних патологій у фізіологічній будові матки, стороннього тіла в порожнині матки, злоякісної пухлини, внутрішньоматкового свища, дисменореї, внутрішньоматкових спайок, безпліддя", - зазначили лікарі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на офіційній сторінці медзакладу у фейсбуці.
Пацієнтка звернулася в КНП «НЦМЛ» до лікаря-гінеколога зі скаргами на постійно мажучі виділення. Після огляду та дообстеження лікарем встановили діагноз: фіброматозний вузол матки. В плановому порядку було видалено шляхом гістероскопії.
"Гістероскопія – це самий сучасний метод діагностики, і лікування, який дозволяє візуально оцінити порожнину матки, взяти зразок ендометрію для подальшого його аналізу, провести внутрішньоматкове оперативне втручання, дає можливість встановити вірний діагноз. Гістероскопія малотравматична, а, отже, легко переноситься пацієнтами.
– Для чого потрібна гістероскопія?
– Гістероскопія матки потрібна для того, щоб підтвердити наявність поліпів на внутрішній оболонці матки, ендометріозу, внутрішньоматкових синехій, міоматозних вузлів, гіперплазії ендометрію, різних патологій у фізіологічній будові матки, стороннього тіла в порожнині матки, злоякісної пухлини, внутрішньоматкового свища, дисменореї, внутрішньоматкових спайок, безпліддя", - зазначили лікарі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Яким був ярмарок у Торчині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 14:44
На Рівненщині в аварії загинули двоє хлопців, які врізались мотоциклом у бус з громадянами США. ФОТО
Сьогодні, 14:20
У волинській лікарні жінці провели унікальну операцію
Сьогодні, 14:04
Куди піти у Луцьку на вихідних 17–18 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
У Польщі в гуртожитку раптово померла студентка з України
Сьогодні, 13:55