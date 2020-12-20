На Рівненщині в аварії загинули двоє хлопців, які врізались мотоциклом у бус з громадянами США. ФОТО

Унаслідок зіткнення мотоцикла із мікроавтобусом на Рівненщині загинули водій та пасажир двоколісного.Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Сошники Вараського району надійшло на спецлінію 102 сьогодні, 16 липня, близько четвертої ранку, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.В авто перебували громадяни США: подружжя та троє дітей, серед яких немовля. Після огляду медиками «швидкої» їх відпустили.Поліцейські на місці події встановили, що водій мотоцикла Viper, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, зіткнувся із мікроавтобусом Volkswagen Transporter під керуванням 34-річного іноземця.Унаслідок ДТП кермувальник і пасажир двоколісного, 19-річний житель Вараша та 18-річний мешканець села Вирка Сарненського району, які були без мотошоломів, від отриманих травм загинули на місці.Відповідно до огляду на стан сп’яніння водій мікроавтобуса — тверезий.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює усі обставини ДТП, зокрема, хто із загиблих юнаків перебував за кермом.