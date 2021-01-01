Театр на ходулях, драйвовий концерт, фуд-корт: чим дивуватиме ярмарок у Торчині

31 липня відбудеться театралізований фестиваль «Торчинський ярмарок».Про ярмарок розповіли організатори під час прямого ефіру з Центральної площі Торчина.Так, ідея фестивалю виникла 2020 року. В рамках проєкту «Фронтера» команда «Мистецького об’єднання «Стендаль» вивчала історико-культурну спадщину громад Великої Волині та розповідала про неї у своїх відео.«Кордони закрились, ми не знали, чи зможемо організувати Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» - пандемія заскочила усіх зненацька. Вирішили досліджувати рідну Волинь. Як виявилось, тоді відбулась одна із найсуттєвіших позитивних змін для нашої команди – ми зрозуміли, що хочемо розвивати мистецьке життя не лише в Луцьку, а й далеко за межами. Відшуковувати в кожній громаді унікальну історичну й культурну родзинку й навколо неї будувати мистецький проєкт, започаткувати «мистецьку хвилю Волинню». «Торчинський ярмарок» - перший із таких проєктів», - розповідає керівниця організаціїБачення ж формату вималювалося під час відвідин Торчинського історичного музею імені Григорія Гуртового. Під час екскурсії, яку проводив історик, організатори дізналися, що Торчин має давню традицію ярмаркування, що багато років поспіль Торчин був знаним ремісничим центром і об’єднував навколо себе всі довколишні села, як сьогодні об’єднує усі населені пункти Торчинської громади. На ярмарки в Торчин приходили і приїжджали купці з усіх усюд та мандрівні актори, саме театрально-циркові дійства користувалися шаленою популярністю.Театралізований фестиваль-ярмарок перенесе відвідувачів у середину 16 століття, до дня, коли Торчин отримав магдебурзьке право, а з ним привілей проводити ярмарки. З тих пір почалась його міська історія і розвиток як потужного ярмаркового центру. Програма фестивалю пересипана середньовічними лицедійствами від театру «ГаРмИдЕр», тут буде місце і сміхові, і історичним оповідкам, і бувальщинам. Завітає на фестиваль столичний театр на ходулях Highlights, дитячі театральні студії, музиканти з середньовічними інструментами. Не обійдеться без гучного драйвового концерту від гуртів «Ярра» і «The Doox». І, звісно, важливого компоненту – лекцій та екскурсій містом та музеєм, аби можна було більше дізнатися про історію громади. РозповідатимутьтаНа фестивалі будуть представлені і гончарська справа, і ковальство, і лозоплетіння, і свічкарство. І ще багато інших. Можна буде придбати вироби або ж випробувати себе у новій справі.«Сімейний фестиваль та пригода для усіх – від малого до старого! Колоритна мандрівка в минуле: артисти, музиканти, співаки й ходулісти будуть васрозважати. На Центральній площі Торчина буде дууже різноманітно і яскраво!», - розповідає про ярмарок режисерка театру «ГаРмИдЕр» Руслана Порицька.Ярмарок крафтових виробників з Волинської та Рівненської областей – окраса фестивалю. Тут і медові напої, і хлібо-булочні, і м’ясо-ковбасні вироби, і солодощі, і равлики. Можна прикупитися у місцевого виробника і порозкошувати новими смаками. А поруч фуд-корт, де буде змога гарно пообідати, особливо, якщо приїхали великою сім’єю чи компанією здаля. До речі, реєстрація наОпікуються виробниками представники ініціативної групи «Багатий Бодня».Традиція ярмаркування свого часу прославила Торчин і «торчинську міру» далеко за межами регіону, із найменням містечка асоціювалося слово «ремісництво». Нині організатори планують відновлювати цю традицію, оживити місцеву історію, запросити виробників і майстрів, повернути Торчину впізнаваність та історичне значення."Подібні фестивалі створюють нові легенди, приваблюють туристів. А турист – це споживач, покупець, якого шукають і потребують виробники. Мистецтво ж, театр – спосіб розповісти про минуле, закликати оберігати місцеву культурну спадщину, осмислювати її і зацікавлювати нею", - розповіли організатори ярмарку.