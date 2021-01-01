Яким був ярмарок у Торчині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 14:44
Показали, яким був ярмарок у Торчині більше ніж століття тому.
Ретросвітлину опублікував Центр дослідження і відродження Волині у фейсбуці.
Ретрофото - датоване 1914 роком.
На фото - відомий лірник на Волині Адам Шковорода, він виконує народні думи, пісні про козаків.
Світлина є з експозиції історичного музею Торчина.
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Ретросвітлину опублікував Центр дослідження і відродження Волині у фейсбуці.
Ретрофото - датоване 1914 роком.
На фото - відомий лірник на Волині Адам Шковорода, він виконує народні думи, пісні про козаків.
Світлина є з експозиції історичного музею Торчина.
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