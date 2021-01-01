Яким був ярмарок у Торчині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО





Ретросвітлину опублікував Центр дослідження і відродження Волині у фейсбуці.



Ретрофото - датоване 1914 роком.



На фото - відомий лірник на Волині Адам Шковорода, він виконує народні думи, пісні про козаків.



Світлина є з експозиції історичного музею Торчина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, яким був ярмарок у Торчині більше ніж століття тому.Ретросвітлину опублікував Центр дослідження і відродження Волині у фейсбуці.Ретрофото - датоване 1914 роком.На фото - відомий лірник на Волині, він виконує народні думи, пісні про козаків.Світлина є з експозиції історичного музею Торчина.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію