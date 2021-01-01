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Яким був ярмарок у Торчині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

Яким був ярмарок у Торчині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, яким був ярмарок у Торчині більше ніж століття тому.

Ретросвітлину опублікував Центр дослідження і відродження Волині у фейсбуці.

Ретрофото - датоване 1914 роком.

На фото - відомий лірник на Волині Адам Шковорода, він виконує народні думи, пісні про козаків.

Світлина є з експозиції історичного музею Торчина.
Яким був ярмарок у Торчині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: ярмарок, Торчин, ретрфото
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