У Польщі викрили банду злочинців, які у формі поліцейських грабували українців на трасі





Як пoвідoмляє



Слідство стверджує, що підозрювані, діяли в місцях для відпочинку подорожуючих на автостраді А4 від Перемишля і до Легніци. Вони відслідковували громадян України, потім підходили до них, представлялися поліцейськими та вимагали віддати всі гроші, які ті мають при собі. В основному переконували, що гроші начебто можуть бути фальшивими, тому треба все перевірити. Доходило й до відвертих погроз.



Так, в листопаді минулого року постраждалий чоловік, який зупинився перепочити в місцевості Клай, позбувся аж 21 тисячу злотих, 550 євро і 300 доларів. У грудні 2020 року, погрожуючи пістолетом та застосувавши силу (ударили в обличчя), злочинці на паркінгу відібрали в 2-ох українців 57 тис. грн і 500 зл.



Загалом слідство задокументувало 2 випадки, коли в громадян України підозрювані відібрали готівку. Ще дві спроби не вдалися: українці дали рішучий опір навіть попри застосування проти них сльозогінного газу та наручників. Прокуратура не виключає, що насправді постраждалих було більше, тому закликає звертатися до них з такою інформацією.



Усім трьом підозрюваним пред'явили звинувачення в збройних пограбуваннях. За це загрожує максимум до 12 років в'язниці. Поліцейського, який керував злочинною групою, додатково чекає звільнення з лав правоохоронців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі розслідують справу злочинного угруповання, члени якого перевдягалися в поліцейських та нападали на українців на автостраді.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на tarnow.net.pl, злочинці діяли втрьох. Усі - це жителі міста Рацибуж. До слова, на чолі групи стояв поліцейський.Слідство стверджує, що підозрювані, діяли в місцях для відпочинку подорожуючих на автостраді А4 від Перемишля і до Легніци. Вони відслідковували громадян України, потім підходили до них, представлялися поліцейськими та вимагали віддати всі гроші, які ті мають при собі. В основному переконували, що гроші начебто можуть бути фальшивими, тому треба все перевірити. Доходило й до відвертих погроз.Так, в листопаді минулого року постраждалий чоловік, який зупинився перепочити в місцевості Клай, позбувся аж 21 тисячу злотих, 550 євро і 300 доларів. У грудні 2020 року, погрожуючи пістолетом та застосувавши силу (ударили в обличчя), злочинці на паркінгу відібрали в 2-ох українців 57 тис. грн і 500 зл.Загалом слідство задокументувало 2 випадки, коли в громадян України підозрювані відібрали готівку. Ще дві спроби не вдалися: українці дали рішучий опір навіть попри застосування проти них сльозогінного газу та наручників. Прокуратура не виключає, що насправді постраждалих було більше, тому закликає звертатися до них з такою інформацією.Усім трьом підозрюваним пред'явили звинувачення в збройних пограбуваннях. За це загрожує максимум до 12 років в'язниці. Поліцейського, який керував злочинною групою, додатково чекає звільнення з лав правоохоронців.

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