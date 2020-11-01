«Рівень життя українців не дозволяє підвищувати ціни на газ та електроенергію», – Тетяна Павлова-Багрійчук





Про це розповіла заступниця керівника виконавчого апарату Тетяна Павлова-Багрійчук,



Відповідні звернення Луцька районна рада готує до Президента, Кабміну та Верховної Ради.



«Починаючи з червня цього року, НАК «Нафтогаз України» запустив неконтрольований процес стрімкого зростання вартості енергоносіїв. Так, у червні на 50% зросла ціна природного газу – з 6,99 гривні до 11,59 гривні без врахування вартості доставки. А в липні відбулося ще одне підвищення – на 10% до 13,13 гривні (без врахування доставки). За цією, так званою ринковою ціною НАК «Нафтогаз України» продає природний газ підприємствам теплокомуненергетики, що прогнозовано призведе до шаленого підвищення тарифу на тепло для громадян, суб’єктів господарської діяльності і закладів бюджетної сфери», - сказала Тетяна Павлова-Багрійчук.



За її словами, зростання вартості природного газу у НАК «Нафтогазі України», який є монополістом на газовому ринку, пояснюють підвищенням ціни блакитного палива на європейському ринку. Водночас керівник НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко на одному з телеканалів чітко заявив, що український газ коштує 2 гривні 40 копійок за кубометр.



«Закономірно виникає логічне запитання: хто наживається на шаленій різниці між ціною газу вітчизняного видобутку і тією, за якою його продають споживачам. Чому не спрямувати дешевий газ вітчизняного виробництва на потреби побутових споживачів?!», - міркує заступниця керівника виконавчого апарату Луцької районної ради.



До слова, з 1 серпня влада запланувала також значне підвищення ціни і на електроенергію – майже вдвічі, до 3 гривень за кіловат/годину. Водночас у ЗМІ оприлюднено факт, що посередницькі структури, наближені до владних посадовців, заробляють мільярди гривень, а «Енергоатом» і «Укренерго» стають збитковими. Так, за минулий рік шість посередницьких компаній заробили близько 10 мільярдів гривень шляхом перепродажу величезних обсягів електроенергії, насамперед «Енергоатому». Тетяна Павлова-Багрійчук переконана, що тепер цю величезну фінансову діру хочуть закрити коштом українців.



«Ніхто не знає, які суми будуть у платіжках за комунальні послуги на початку опалювального сезону, що викликає в українців велике занепокоєння. Адже через стрімке зубожіння та безробіття у період коронавірусної кризи багатьом із них доводилося ледве зводити кінці з кінцями у сімейному бюджеті при вартості природного газу 6,99 гривні. Цілком прогнозовано, що надалі зростатиме заборгованість населення за комунальні послуги, а також подорожчають всі товари і послуги, продукти харчування, на виробництво яких витрачається природний газ й електроенергія», - розповіла Тетяна Павлова-Багрійчук.



На думку посадовиці, до початку опалювального сезону Рада національної безпеки й оборони має з’ясувати причини зростання ціни на енергоносії та навести лад у сфері енергетики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій районній раді вимагають зупинити ріст цін на природний газ та електроенергію.Про це розповіла заступниця керівника виконавчого апарату йдеться на сайті Луцької райради.Відповідні звернення Луцька районна рада готує до Президента, Кабміну та Верховної Ради.«Починаючи з червня цього року, НАК «Нафтогаз України» запустив неконтрольований процес стрімкого зростання вартості енергоносіїв. Так, у червні на 50% зросла ціна природного газу – з 6,99 гривні до 11,59 гривні без врахування вартості доставки. А в липні відбулося ще одне підвищення – на 10% до 13,13 гривні (без врахування доставки). За цією, так званою ринковою ціною НАК «Нафтогаз України» продає природний газ підприємствам теплокомуненергетики, що прогнозовано призведе до шаленого підвищення тарифу на тепло для громадян, суб’єктів господарської діяльності і закладів бюджетної сфери», - сказала Тетяна Павлова-Багрійчук.За її словами, зростання вартості природного газу у НАК «Нафтогазі України», який є монополістом на газовому ринку, пояснюють підвищенням ціни блакитного палива на європейському ринку. Водночас керівник НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко на одному з телеканалів чітко заявив, що український газ коштує 2 гривні 40 копійок за кубометр.«Закономірно виникає логічне запитання: хто наживається на шаленій різниці між ціною газу вітчизняного видобутку і тією, за якою його продають споживачам. Чому не спрямувати дешевий газ вітчизняного виробництва на потреби побутових споживачів?!», - міркує заступниця керівника виконавчого апарату Луцької районної ради.До слова, з 1 серпня влада запланувала також значне підвищення ціни і на електроенергію – майже вдвічі, до 3 гривень за кіловат/годину. Водночас у ЗМІ оприлюднено факт, що посередницькі структури, наближені до владних посадовців, заробляють мільярди гривень, а «Енергоатом» і «Укренерго» стають збитковими. Так, за минулий рік шість посередницьких компаній заробили близько 10 мільярдів гривень шляхом перепродажу величезних обсягів електроенергії, насамперед «Енергоатому». Тетяна Павлова-Багрійчук переконана, що тепер цю величезну фінансову діру хочуть закрити коштом українців.«Ніхто не знає, які суми будуть у платіжках за комунальні послуги на початку опалювального сезону, що викликає в українців велике занепокоєння. Адже через стрімке зубожіння та безробіття у період коронавірусної кризи багатьом із них доводилося ледве зводити кінці з кінцями у сімейному бюджеті при вартості природного газу 6,99 гривні. Цілком прогнозовано, що надалі зростатиме заборгованість населення за комунальні послуги, а також подорожчають всі товари і послуги, продукти харчування, на виробництво яких витрачається природний газ й електроенергія», - розповіла Тетяна Павлова-Багрійчук.На думку посадовиці, до початку опалювального сезону Рада національної безпеки й оборони має з’ясувати причини зростання ціни на енергоносії та навести лад у сфері енергетики.

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