У Польщі в аварії загинув 34-річний українець





Аварія сталась 15 липня приблизно опівночі в населеному пункті Бабин Діл, - інформує



“За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi 34-річний громадянин України, їдучи з Егертово у напрямку Жуково, на рівному відрізку дороги втратив керування над транспортним засобом, з’їхав на узбіччя і перекинувся”, - повідомив речник поліції у місті Картузи Пьотр Гданєц.



Чоловік помер на місці. Причини трагедії з’ясовує поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Між населеними пунктами Егертово-Жуково Поморського воєводства на півночі Польщі у ДТП потрапив 34-річний громадянин України, який загинув на місці.Аварія сталась 15 липня приблизно опівночі в населеному пункті Бабин Діл, - інформує Укрінформ з посиланням на Kartuzy.info.“За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi 34-річний громадянин України, їдучи з Егертово у напрямку Жуково, на рівному відрізку дороги втратив керування над транспортним засобом, з’їхав на узбіччя і перекинувся”, - повідомив речник поліції у місті Картузи Пьотр Гданєц.Чоловік помер на місці. Причини трагедії з’ясовує поліція.

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