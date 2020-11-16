У Польщі в аварії загинув 34-річний українець
Сьогодні, 15:30
Між населеними пунктами Егертово-Жуково Поморського воєводства на півночі Польщі у ДТП потрапив 34-річний громадянин України, який загинув на місці.
Аварія сталась 15 липня приблизно опівночі в населеному пункті Бабин Діл, - інформує Укрінформ з посиланням на Kartuzy.info.
“За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi 34-річний громадянин України, їдучи з Егертово у напрямку Жуково, на рівному відрізку дороги втратив керування над транспортним засобом, з’їхав на узбіччя і перекинувся”, - повідомив речник поліції у місті Картузи Пьотр Гданєц.
Чоловік помер на місці. Причини трагедії з’ясовує поліція.
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Аварія сталась 15 липня приблизно опівночі в населеному пункті Бабин Діл, - інформує Укрінформ з посиланням на Kartuzy.info.
“За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi 34-річний громадянин України, їдучи з Егертово у напрямку Жуково, на рівному відрізку дороги втратив керування над транспортним засобом, з’їхав на узбіччя і перекинувся”, - повідомив речник поліції у місті Картузи Пьотр Гданєц.
Чоловік помер на місці. Причини трагедії з’ясовує поліція.
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