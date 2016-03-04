У місті на Волині 2 місяці воду подаватимуть тільки у певні години
Сьогодні, 15:49
В Устилузі 2 місяці подаватимуть воду з перервами.
Про це йдеться на сторінці Устилузької громади у фейсбуці.
Зазгачається, що згідно з рішенням виконавчого комітету подача води тимчасово ( строком 2 місяці) буде здійснюватися згідно з встановленим графіком.
Вода не буде подаватися в такі години: 10.00-12.00, 15.00-17.00, 00.00-05.00.
Графік подачі: з 05.00-10.00, 12.00-15.00, 17.00-24.00.
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Про це йдеться на сторінці Устилузької громади у фейсбуці.
Зазгачається, що згідно з рішенням виконавчого комітету подача води тимчасово ( строком 2 місяці) буде здійснюватися згідно з встановленим графіком.
Вода не буде подаватися в такі години: 10.00-12.00, 15.00-17.00, 00.00-05.00.
Графік подачі: з 05.00-10.00, 12.00-15.00, 17.00-24.00.
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