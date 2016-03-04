вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині 2 місяці воду подаватимуть тільки у певні години

У місті на Волині 2 місяці воду подаватимуть тільки у певні години
В Устилузі 2 місяці подаватимуть воду з перервами.

Про це йдеться на сторінці Устилузької громади у фейсбуці.

Зазгачається, що згідно з рішенням виконавчого комітету подача води тимчасово ( строком 2 місяці) буде здійснюватися згідно з встановленим графіком.

Вода не буде подаватися в такі години: 10.00-12.00, 15.00-17.00, 00.00-05.00.

Графік подачі: з 05.00-10.00, 12.00-15.00, 17.00-24.00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, подача, графік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На що зважати при купівлі готової їжі та як уникнути кишкових інфекцій: поради лучанам
Сьогодні, 16:11
У місті на Волині 2 місяці воду подаватимуть тільки у певні години
Сьогодні, 15:49
У Польщі в аварії загинув 34-річний українець
Сьогодні, 15:30
Хлопець з Луцька, який відвідує курси авіашколи, мріє виграти грант на навчання в США на пілота
Сьогодні, 15:18
«Рівень життя українців не дозволяє підвищувати ціни на газ та електроенергію», – Тетяна Павлова-Багрійчук
Сьогодні, 15:11
Схожі новини
Антимонопольний комітет може зобов’язати луцьку владу подавати гарячу воду знову до 24 години Антимонопольний комітет може зобов’язати луцьку владу подавати гарячу воду знову до 24 години
04 березень, 2016, 17:36
В анексованому Сімферополі подачу води обмежать чотирма годинами на добу В анексованому Сімферополі подачу води обмежать чотирма годинами на добу
17 листопад, 2020, 02:39
Гаряча вода у Луцьку відтепер до 22:00 години Гаряча вода у Луцьку відтепер до 22:00 години
03 лютий, 2016, 10:38
Ковельчани будуть отримувати гарячу воду за графіком Ковельчани будуть отримувати гарячу воду за графіком
28 серпень, 2015, 13:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добірне м’ясо та нечувана гостинність: у Луцьку сьогодні – відкриття першого кафе-бару «Retro ШашликЯН». ФОТО
15 липень, 12:50
 1
На що зважати при купівлі готової їжі та як уникнути кишкових інфекцій: поради лучанам
Сьогодні, 16:11
 0
Смачна їжа у неймовірному місці: у Луцьку відкрили екокафе вірменської кухні*
Сьогодні, 16:00
 0
У місті на Волині 2 місяці воду подаватимуть тільки у певні години
Сьогодні, 15:49
 0
У Польщі в аварії загинув 34-річний українець
Сьогодні, 15:30
 0
Медіа
відео
1/8