У місті на Волині 2 місяці воду подаватимуть тільки у певні години





Про це йдеться на сторінці Устилузької громади у фейсбуці.



Зазгачається, що згідно з рішенням виконавчого комітету подача води тимчасово ( строком 2 місяці) буде здійснюватися згідно з встановленим графіком.



Вода не буде подаватися в такі години: 10.00-12.00, 15.00-17.00, 00.00-05.00.



Графік подачі: з 05.00-10.00, 12.00-15.00, 17.00-24.00.







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