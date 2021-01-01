На що зважати при купівлі готової їжі та як уникнути кишкових інфекцій: поради лучанам
Сьогодні, 16:11
Спека створює ідеальні умови для поширення збудників, що викликають кишкові інфекції. До організму такі збудники найчастіше потрапляють з зіпсованими та неякісними харчовими продуктами та через брудні руки.
В управлінні охорони здоров'я Луцькради нагадали, на що звертати увагу, коли купуєте готову їжу і як убезпечити себе від кишкових інфекцій удома.
ПРИЧИНИ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
Основними причинами виникнення гострих кишкових інфекцій є:
елементарне недотримання правил особистої гігієни,
недотримання технології приготування страв;
недотримання умов та термінів зберігання сировини та готових страв;
вживання неякісних харчових продуктів, які містять в собі збудник захворювання, тощо.
ЯК УНИКНУТИ КИШКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ, КУПУЮЧИ ГОТОВУ ЇЖУ
не купуйте харчові продукти чи готові страви у місцях несанкціонованої торгівлі;
не купуйте страви, навіть якщо маєте найменші сумніви щодо безпеки зберігання чи приготування продукту;
у магазині кладіть готові страви до кошика вже після решти продуктів, які ви хочете придбати. Так вони якнайдовше залишатимуться охолодженими;
не залишайте готову їжу на столі довше ніж на дві години. Ні в якому разі не зберігайте їжу, яка залишилася після пікніка;
ретельно мийте руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування туалету.
ПРОФІЛАКТИКА КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ: БАЗОВІ ПРАВИЛА
Щоби уникнути гострих кишкових інфекцій, дотримуйтесь простих правил.
Особиста гігієна – понад усе
Ретельно мийте руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування туалету.
Чистота на кухні
мийте та тримайте у чистоті всі поверхні та кухонні прилади, що використовуються для приготування їжі;
користуйтеся індивідуальним посудом;
не допускайте комах та тварин до приміщень, де готуєте їжу та зберігаються харчові продукти;
регулярно мийте та обдавайте окропом дитячий посуд та іграшки.
Готування
для обробки сирих продуктів використовуйте окремі кухонні прилади (ножі, дошки для готування тощо);
окремо готуйте і зберігайте сирі та готові до вживання харчові продукти (сире м’ясо, птицю, рибу, овочі, фрукти тощо);
добре проварюйте продукти, особливо м’ясо, птицю, яйця і рибу;
використовуйте харчові продукти, оброблені з метою підвищення їх безпеки, наприклад, пастеризоване молоко;
мийте та обдавайте окропом фрукти і овочі, особливо у разі споживання їх у сирому вигляді;
не вживайте продукти з вичерпаним терміном придатності, використовувати для приготування їжі тільки свіжі харчові продукти;
не давайте маленьким дітям некип’ячене розливне молоко, сирі яйця тощо.
Зберігання продуктів
дотримуйтесь відповідного температурного режиму при зберіганні харчових продуктів (не залишайте приготовлені харчові продукти при кімнатній температурі більше ніж на 2 години);
при транспортуванні і зберіганні харчових продуктів використовуйте чисту упаковку (поліетилен, контейнери для харчових продуктів тощо).
Чиста вода
використовуйте безпечну воду, не пийте воду з неперевірених джерел;
вживайте бутильовану воду або охолоджену кип’ячену воду;
не купайтеся в непроточних водоймах, у місцях несанкціонованих пляжів, уникайте заковтування води під час купання.
Своєчасна медична допомога
При появі симптомів захворювання (підвищення температури тіла, біль голови, інтоксикація, блювання, рідкі випорожнення, біль у животі, висипання на шкірі тощо) треба одразу звертатись до лікаря. Самолікування може призвести до значних ускладнень.
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В управлінні охорони здоров'я Луцькради нагадали, на що звертати увагу, коли купуєте готову їжу і як убезпечити себе від кишкових інфекцій удома.
ПРИЧИНИ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
Основними причинами виникнення гострих кишкових інфекцій є:
елементарне недотримання правил особистої гігієни,
недотримання технології приготування страв;
недотримання умов та термінів зберігання сировини та готових страв;
вживання неякісних харчових продуктів, які містять в собі збудник захворювання, тощо.
ЯК УНИКНУТИ КИШКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ, КУПУЮЧИ ГОТОВУ ЇЖУ
не купуйте харчові продукти чи готові страви у місцях несанкціонованої торгівлі;
не купуйте страви, навіть якщо маєте найменші сумніви щодо безпеки зберігання чи приготування продукту;
у магазині кладіть готові страви до кошика вже після решти продуктів, які ви хочете придбати. Так вони якнайдовше залишатимуться охолодженими;
не залишайте готову їжу на столі довше ніж на дві години. Ні в якому разі не зберігайте їжу, яка залишилася після пікніка;
ретельно мийте руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування туалету.
ПРОФІЛАКТИКА КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ: БАЗОВІ ПРАВИЛА
Щоби уникнути гострих кишкових інфекцій, дотримуйтесь простих правил.
Особиста гігієна – понад усе
Ретельно мийте руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування туалету.
Чистота на кухні
мийте та тримайте у чистоті всі поверхні та кухонні прилади, що використовуються для приготування їжі;
користуйтеся індивідуальним посудом;
не допускайте комах та тварин до приміщень, де готуєте їжу та зберігаються харчові продукти;
регулярно мийте та обдавайте окропом дитячий посуд та іграшки.
Готування
для обробки сирих продуктів використовуйте окремі кухонні прилади (ножі, дошки для готування тощо);
окремо готуйте і зберігайте сирі та готові до вживання харчові продукти (сире м’ясо, птицю, рибу, овочі, фрукти тощо);
добре проварюйте продукти, особливо м’ясо, птицю, яйця і рибу;
використовуйте харчові продукти, оброблені з метою підвищення їх безпеки, наприклад, пастеризоване молоко;
мийте та обдавайте окропом фрукти і овочі, особливо у разі споживання їх у сирому вигляді;
не вживайте продукти з вичерпаним терміном придатності, використовувати для приготування їжі тільки свіжі харчові продукти;
не давайте маленьким дітям некип’ячене розливне молоко, сирі яйця тощо.
Зберігання продуктів
дотримуйтесь відповідного температурного режиму при зберіганні харчових продуктів (не залишайте приготовлені харчові продукти при кімнатній температурі більше ніж на 2 години);
при транспортуванні і зберіганні харчових продуктів використовуйте чисту упаковку (поліетилен, контейнери для харчових продуктів тощо).
Чиста вода
використовуйте безпечну воду, не пийте воду з неперевірених джерел;
вживайте бутильовану воду або охолоджену кип’ячену воду;
не купайтеся в непроточних водоймах, у місцях несанкціонованих пляжів, уникайте заковтування води під час купання.
Своєчасна медична допомога
При появі симптомів захворювання (підвищення температури тіла, біль голови, інтоксикація, блювання, рідкі випорожнення, біль у животі, висипання на шкірі тощо) треба одразу звертатись до лікаря. Самолікування може призвести до значних ускладнень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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