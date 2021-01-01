На що зважати при купівлі готової їжі та як уникнути кишкових інфекцій: поради лучанам

Спека створює ідеальні умови для поширення збудників, що викликають кишкові інфекції. До організму такі збудники найчастіше потрапляють з зіпсованими та неякісними харчовими продуктами та через брудні руки.В управлінні охорони здоров'я Луцькради нагадали, на що звертати увагу, коли купуєте готову їжу і як убезпечити себе від кишкових інфекцій удома.ПРИЧИНИ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙОсновними причинами виникнення гострих кишкових інфекцій є:елементарне недотримання правил особистої гігієни,недотримання технології приготування страв;недотримання умов та термінів зберігання сировини та готових страв;вживання неякісних харчових продуктів, які містять в собі збудник захворювання, тощо.ЯК УНИКНУТИ КИШКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ, КУПУЮЧИ ГОТОВУ ЇЖУне купуйте харчові продукти чи готові страви у місцях несанкціонованої торгівлі;не купуйте страви, навіть якщо маєте найменші сумніви щодо безпеки зберігання чи приготування продукту;у магазині кладіть готові страви до кошика вже після решти продуктів, які ви хочете придбати. Так вони якнайдовше залишатимуться охолодженими;не залишайте готову їжу на столі довше ніж на дві години. Ні в якому разі не зберігайте їжу, яка залишилася після пікніка;ретельно мийте руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування туалету.ПРОФІЛАКТИКА КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ: БАЗОВІ ПРАВИЛАЩоби уникнути гострих кишкових інфекцій, дотримуйтесь простих правил.Особиста гігієна – понад усеРетельно мийте руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування туалету.Чистота на кухнімийте та тримайте у чистоті всі поверхні та кухонні прилади, що використовуються для приготування їжі;користуйтеся індивідуальним посудом;не допускайте комах та тварин до приміщень, де готуєте їжу та зберігаються харчові продукти;регулярно мийте та обдавайте окропом дитячий посуд та іграшки.Готуваннядля обробки сирих продуктів використовуйте окремі кухонні прилади (ножі, дошки для готування тощо);окремо готуйте і зберігайте сирі та готові до вживання харчові продукти (сире м’ясо, птицю, рибу, овочі, фрукти тощо);добре проварюйте продукти, особливо м’ясо, птицю, яйця і рибу;використовуйте харчові продукти, оброблені з метою підвищення їх безпеки, наприклад, пастеризоване молоко;мийте та обдавайте окропом фрукти і овочі, особливо у разі споживання їх у сирому вигляді;не вживайте продукти з вичерпаним терміном придатності, використовувати для приготування їжі тільки свіжі харчові продукти;не давайте маленьким дітям некип’ячене розливне молоко, сирі яйця тощо.Зберігання продуктівдотримуйтесь відповідного температурного режиму при зберіганні харчових продуктів (не залишайте приготовлені харчові продукти при кімнатній температурі більше ніж на 2 години);при транспортуванні і зберіганні харчових продуктів використовуйте чисту упаковку (поліетилен, контейнери для харчових продуктів тощо).Чиста водавикористовуйте безпечну воду, не пийте воду з неперевірених джерел;вживайте бутильовану воду або охолоджену кип’ячену воду;не купайтеся в непроточних водоймах, у місцях несанкціонованих пляжів, уникайте заковтування води під час купання.Своєчасна медична допомогаПри появі симптомів захворювання (підвищення температури тіла, біль голови, інтоксикація, блювання, рідкі випорожнення, біль у животі, висипання на шкірі тощо) треба одразу звертатись до лікаря. Самолікування може призвести до значних ускладнень.