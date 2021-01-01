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У Луцьку відновлять фонтан біля ОДА

У Луцьку відновлять фонтан біля ОДА
У Луцьку ініціюють відновлення фонтану поблизу Волинської обласної державної адміністрації, що на Київському майдані.

Про це інформує КП "Луцькводоканал".

Партерний фонтан біля Волинської ОДА пропрацював недовго - у 90-х роках минулого століття. Однак, і досі стан фонтану дозволяє говорити про його відновлення, адже проєкт і саме оформлення водограю могли б стати не тільки привабливою, але і корисною локацією – в спеку струмені води забезпечують свіжість і зрошування повітря, кажуть на підприємстві.

Наразі як чаші для води, так і частково підземний машинний зал збереглися у стані, який можна відновити. Аби через плин часу не втратити доволі цікавий об’єкт, що може значно поліпшити загальний вигляд і стан Київського майдану, запланували проведення конкурсу на визначення кращої концепції для оновлення та реконструкції об’єкту.

На сьогодні КП "Луцькводоканал" створив інвестиційний проєкт "Фонд капітального ремонту партерного фонтану на Київському майдані в місті Луцьку". Також формують комісію, що займатиметься відбором проєктів реконструкції шляхом проведення конкурсу.

В концепцію реконструкції фонтану обов’язково входитимуть дизайн-проєкт, візуалізація, технічне завдання на проєктування і приблизний кошторис. Після визначення переможця проєкту реконструкції оголосять тендер, визначать підрядника та період виконання робіт. Наразі тривають підготовчі, процедурні та організаційні роботи.
У Луцьку відновлять фонтан біля ОДА
У Луцьку відновлять фонтан біля ОДА

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Теги: фонтан, ОДА, Луцьк
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