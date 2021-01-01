У Луцьку відновлять фонтан біля ОДА
Сьогодні, 17:17
У Луцьку ініціюють відновлення фонтану поблизу Волинської обласної державної адміністрації, що на Київському майдані.
Про це інформує КП "Луцькводоканал".
Партерний фонтан біля Волинської ОДА пропрацював недовго - у 90-х роках минулого століття. Однак, і досі стан фонтану дозволяє говорити про його відновлення, адже проєкт і саме оформлення водограю могли б стати не тільки привабливою, але і корисною локацією – в спеку струмені води забезпечують свіжість і зрошування повітря, кажуть на підприємстві.
Наразі як чаші для води, так і частково підземний машинний зал збереглися у стані, який можна відновити. Аби через плин часу не втратити доволі цікавий об’єкт, що може значно поліпшити загальний вигляд і стан Київського майдану, запланували проведення конкурсу на визначення кращої концепції для оновлення та реконструкції об’єкту.
На сьогодні КП "Луцькводоканал" створив інвестиційний проєкт "Фонд капітального ремонту партерного фонтану на Київському майдані в місті Луцьку". Також формують комісію, що займатиметься відбором проєктів реконструкції шляхом проведення конкурсу.
В концепцію реконструкції фонтану обов’язково входитимуть дизайн-проєкт, візуалізація, технічне завдання на проєктування і приблизний кошторис. Після визначення переможця проєкту реконструкції оголосять тендер, визначать підрядника та період виконання робіт. Наразі тривають підготовчі, процедурні та організаційні роботи.
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Про це інформує КП "Луцькводоканал".
Партерний фонтан біля Волинської ОДА пропрацював недовго - у 90-х роках минулого століття. Однак, і досі стан фонтану дозволяє говорити про його відновлення, адже проєкт і саме оформлення водограю могли б стати не тільки привабливою, але і корисною локацією – в спеку струмені води забезпечують свіжість і зрошування повітря, кажуть на підприємстві.
Наразі як чаші для води, так і частково підземний машинний зал збереглися у стані, який можна відновити. Аби через плин часу не втратити доволі цікавий об’єкт, що може значно поліпшити загальний вигляд і стан Київського майдану, запланували проведення конкурсу на визначення кращої концепції для оновлення та реконструкції об’єкту.
На сьогодні КП "Луцькводоканал" створив інвестиційний проєкт "Фонд капітального ремонту партерного фонтану на Київському майдані в місті Луцьку". Також формують комісію, що займатиметься відбором проєктів реконструкції шляхом проведення конкурсу.
В концепцію реконструкції фонтану обов’язково входитимуть дизайн-проєкт, візуалізація, технічне завдання на проєктування і приблизний кошторис. Після визначення переможця проєкту реконструкції оголосять тендер, визначать підрядника та період виконання робіт. Наразі тривають підготовчі, процедурні та організаційні роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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