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Медики розповіли про стан двох чоловіків, яких порізав односельчанин у Старій Вижівці

Медики розповіли про стан двох чоловіків, яких порізав односельчанин у Старій Вижівці
Чоловіки, яким 15 липня увечері наніс тілесні ушкодження їхній товариш, перебувають у реанімації в Старовижівській районній лікарні.

Про це розповіла Суспільному заступниця директора з медичної частини медзакладу Майя Олексюк.

"Одному із чоловіків - 48 років, іншому - 55. Їхній стан стабільно важкий, нині вони у реанімації", — каже Майя Олексюк.

Чоловіки, які нині у лікарні, — односельці. Напередодні ввечері вони відпочивали ще з одним жителем Старої Вижівки. Після розпиття алкоголю з сусідами, 37-річний чоловік посварився з односельцями, та завдавав їм кілька ударів кухонним ножем, — розповіла речниця поліції області Ольга Бузулук. Вона також додала, що чоловіки після отримання поранень, втекли від господаря помешкання.

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Скільки ударів було нанесено чоловікам, якої тяжкості та в які саме органи у Старовижівській районні лікарні Суспільному телефоном не розповіли.

"Власник будинку, 37-річний чоловік, залишився сам в оселі, облив себе бензином і підпалив, внаслідок чого і помер. Останки тіла направлені на судово-медичну експертизу", - розповіла Ольга Бузулук.

Слідчі за цими фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження" та ч.1 ст.115 "Умисне вбивство із приміткою самогубство". Триває досудове слідство.

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Теги: Стара Вижівка, різанина, загибель, пожежа, стан, потерпілі
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