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За хабар слідчому волинянин отримав 4 роки тюрми

За хабар слідчому волинянин отримав 4 роки тюрми
Луцький міськрайонний суд призначив волинянину, визнаному винним у наданні неправомірної вигоди працівнику поліції, покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Нагадують, 28 вересня 2017 року чоловіка викрили під час надання слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції неправомірної вигоди в розмірі 100 доларів США та 2700 гривень за вирішення питання про не притягнення його племінниці до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Обласна прокуратура вкотре попереджує – згідно із чинним законодавством кримінальна відповідальність за надання неправомірної вигоди настає незалежно від її суми.

Кожен, хто намагається у такий спосіб залагодити якісь питання із посадовцями, чинить кримінальне правопорушення і відповідатиме перед законом.

Покарання, передбачене згідно санкції ч.3 ст. 369 КК України за пропозицію чи надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, - позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Фото - ілюстративне

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Теги: хабар, волинянин, покарання
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