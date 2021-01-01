За хабар слідчому волинянин отримав 4 роки тюрми
Сьогодні, 17:00
Луцький міськрайонний суд призначив волинянину, визнаному винним у наданні неправомірної вигоди працівнику поліції, покарання у виді 4 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Нагадують, 28 вересня 2017 року чоловіка викрили під час надання слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції неправомірної вигоди в розмірі 100 доларів США та 2700 гривень за вирішення питання про не притягнення його племінниці до кримінальної відповідальності за крадіжки.
Обласна прокуратура вкотре попереджує – згідно із чинним законодавством кримінальна відповідальність за надання неправомірної вигоди настає незалежно від її суми.
Кожен, хто намагається у такий спосіб залагодити якісь питання із посадовцями, чинить кримінальне правопорушення і відповідатиме перед законом.
Покарання, передбачене згідно санкції ч.3 ст. 369 КК України за пропозицію чи надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, - позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Нагадують, 28 вересня 2017 року чоловіка викрили під час надання слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції неправомірної вигоди в розмірі 100 доларів США та 2700 гривень за вирішення питання про не притягнення його племінниці до кримінальної відповідальності за крадіжки.
Обласна прокуратура вкотре попереджує – згідно із чинним законодавством кримінальна відповідальність за надання неправомірної вигоди настає незалежно від її суми.
Кожен, хто намагається у такий спосіб залагодити якісь питання із посадовцями, чинить кримінальне правопорушення і відповідатиме перед законом.
Покарання, передбачене згідно санкції ч.3 ст. 369 КК України за пропозицію чи надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, - позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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