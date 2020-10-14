У Луцькому зоопарку – поповнення: у пари капуцинів народився малюк

У пари капуцинівтау ніч з 15 на 16 липня народився малюк. Стать мавпеняти поки невідома.Про це Суспільному розповіла директорка Луцького зоопаркуНаразі самиця не відпускає від себе малюка, носить його на спині. Як розповіла доглядачка відділу приматів, поповнення в родині капуцинів співробітники звіринця помітили зранку 16 липня."Маргоша народжувала самостійно, у тиші, яку так люблять ці примати. Якраз не було ні відвідувачів, ні годувальників", – розповідає доглядальниця. Додає, дізнатися стать малюка зможуть не раніше ніж за два місяці, коли самиця почне відпускати від себе мавпеня і навчати його самостійно триматися за гілки.Це другий малюк цієї парки капуцинів. Вперше Маргоша народила у жовтні 2019, мавпеня тоді назвали, нині він вже підліток і живе разом із батьками.Як розповіла Людмила Денисенко, самиця до цього мала кілька невдалих спроб народити потомство. Припускає, ветеринарів до новонародженого мавпеняти вона підпустить не раніше ніж за пів року.Ім'я новонародженому капуцину обіцяють вигадати, щойно стане відома його стать та характер.