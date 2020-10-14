У Луцькому зоопарку – поповнення: у пари капуцинів народився малюк
Сьогодні, 17:41
У пари капуцинів Маргоші та Степана у ніч з 15 на 16 липня народився малюк. Стать мавпеняти поки невідома.
Про це Суспільному розповіла директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко.
Наразі самиця не відпускає від себе малюка, носить його на спині. Як розповіла доглядачка відділу приматів Тетяна Паномарьова, поповнення в родині капуцинів співробітники звіринця помітили зранку 16 липня.
"Маргоша народжувала самостійно, у тиші, яку так люблять ці примати. Якраз не було ні відвідувачів, ні годувальників", – розповідає доглядальниця. Додає, дізнатися стать малюка зможуть не раніше ніж за два місяці, коли самиця почне відпускати від себе мавпеня і навчати його самостійно триматися за гілки.
Це другий малюк цієї парки капуцинів. Вперше Маргоша народила у жовтні 2019, мавпеня тоді назвали Ірисиком, нині він вже підліток і живе разом із батьками.
Як розповіла Людмила Денисенко, самиця до цього мала кілька невдалих спроб народити потомство. Припускає, ветеринарів до новонародженого мавпеняти вона підпустить не раніше ніж за пів року.
Ім'я новонародженому капуцину обіцяють вигадати, щойно стане відома його стать та характер.
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Про це Суспільному розповіла директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко.
Наразі самиця не відпускає від себе малюка, носить його на спині. Як розповіла доглядачка відділу приматів Тетяна Паномарьова, поповнення в родині капуцинів співробітники звіринця помітили зранку 16 липня.
"Маргоша народжувала самостійно, у тиші, яку так люблять ці примати. Якраз не було ні відвідувачів, ні годувальників", – розповідає доглядальниця. Додає, дізнатися стать малюка зможуть не раніше ніж за два місяці, коли самиця почне відпускати від себе мавпеня і навчати його самостійно триматися за гілки.
Це другий малюк цієї парки капуцинів. Вперше Маргоша народила у жовтні 2019, мавпеня тоді назвали Ірисиком, нині він вже підліток і живе разом із батьками.
Як розповіла Людмила Денисенко, самиця до цього мала кілька невдалих спроб народити потомство. Припускає, ветеринарів до новонародженого мавпеняти вона підпустить не раніше ніж за пів року.
Ім'я новонародженому капуцину обіцяють вигадати, щойно стане відома його стать та характер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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