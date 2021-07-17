Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 17 липня



Без істотних опадів, місцями гроза.



Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південно-східний, 3-8 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 15-20°, вдень 29-34°.



Як йдеться на сайті

Луцьку ранок буде безхмарним, однак погода зміниться вже у середині дня й небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Ввечері, можливо, пройде дощ. Температура повітря вночі 24-22°, вдень 31-34°

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 17 липня, прогнозують мінливу хмарність.Без істотних опадів, місцями гроза.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південно-східний, 3-8 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 15-20°, вдень 29-34°.Як йдеться на сайті Sinoptik , завтра уЛуцьку ранок буде безхмарним, однак погода зміниться вже у середині дня й небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Ввечері, можливо, пройде дощ. Температура повітря вночі 24-22°, вдень 31-34°

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