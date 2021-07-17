Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 17 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 17 липня, прогнозують мінливу хмарність.
Без істотних опадів, місцями гроза.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 15-20°, вдень 29-34°.
Як йдеться на сайті Sinoptik, завтра у
Луцьку ранок буде безхмарним, однак погода зміниться вже у середині дня й небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Ввечері, можливо, пройде дощ. Температура повітря вночі 24-22°, вдень 31-34°
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Без істотних опадів, місцями гроза.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 15-20°, вдень 29-34°.
Як йдеться на сайті Sinoptik, завтра у
Луцьку ранок буде безхмарним, однак погода зміниться вже у середині дня й небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Ввечері, можливо, пройде дощ. Температура повітря вночі 24-22°, вдень 31-34°
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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