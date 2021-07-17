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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 17 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 17 липня
У Волинській області завтра, 17 липня, прогнозують мінливу хмарність.
Без істотних опадів, місцями гроза.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 15-20°, вдень 29-34°.

Як йдеться на сайті Sinoptik, завтра у
Луцьку ранок буде безхмарним, однак погода зміниться вже у середині дня й небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Ввечері, можливо, пройде дощ. Температура повітря вночі 24-22°, вдень 31-34°

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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