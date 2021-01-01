В Україні проведуть безкоштовний ярмарок вакансій для ветеранів та ветеранок АТО/ООС





Сотні учасників бойових дій та соціально-відповідальні роботодавці зустрінуться та знайдуть одне одного. Для ветеранів – це можливість фінансового та кар'єрного зростання, а для роботодавців – шанс знайти відповідальних, перспективних і талановитих працівників.



Під час ярмарку роботодавці презентують себе та доступні вакансії у своїх компаніях, а ветерани поділяться успішними прикладами та практичними порадами щодо працевлаштування з власного досвіду.



Також заплановані дискусія про успішний досвід найму ветеранів та сесія співбесід ветеранів з потенційними роботодавцями.



Щоб взяти участь у події, організатори заходу просять зареєструватися за такими формами:

Реєстрація для ветеранів за цим посиланням.

Реєстрація для роботодавців - тут.



Організатор онлайн-ярмарку: Програма реінтеграції ветеранів IREX



У разі виникнення запитань звертайтеся до координаторки події - Вікторії Климчук-Длугач (



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