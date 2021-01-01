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В Україні проведуть безкоштовний ярмарок вакансій для ветеранів та ветеранок АТО/ООС

В Україні проведуть безкоштовний ярмарок вакансій для ветеранів та ветеранок АТО/ООС
В Україні 28 липня відбудеться безкоштовний онлайн-ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок АТО/ООС.

Сотні учасників бойових дій та соціально-відповідальні роботодавці зустрінуться та знайдуть одне одного. Для ветеранів – це можливість фінансового та кар'єрного зростання, а для роботодавців – шанс знайти відповідальних, перспективних і талановитих працівників.

Під час ярмарку роботодавці презентують себе та доступні вакансії у своїх компаніях, а ветерани поділяться успішними прикладами та практичними порадами щодо працевлаштування з власного досвіду.

Також заплановані дискусія про успішний досвід найму ветеранів та сесія співбесід ветеранів з потенційними роботодавцями.

Щоб взяти участь у події, організатори заходу просять зареєструватися за такими формами:
Реєстрація для ветеранів за цим посиланням.
Реєстрація для роботодавців - тут.

Організатор онлайн-ярмарку: Програма реінтеграції ветеранів IREX

У разі виникнення запитань звертайтеся до координаторки події - Вікторії Климчук-Длугач ([email protected]).

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Теги: онлайн-ярмарок, ветарани, ветеранки, Україна
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