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Біля луцького зоопарку встановили кількаметрові скульптури динозавра та слона. ФОТО

Біля луцького зоопарку встановили кількаметрові скульптури динозавра та слона. ФОТО
У луцькому центральному парку імені Лесі Українки встановили ковані скульптури динозавра та слона. Їх розмістили біля входу до міського зоопарку.

Як повідомляє ІА Волинські Новини,над металевим слоном чотири місяці працювали троє ковалів: Віктор Семенюк, Сергій Остапенко та Віктор Щасливий. Висота цієї фігури близько трьох метрів, а вага – понад півтори тонни. Віднедавна цей металевий слон став власністю міста, адже це – подарунок від меценатів.

Майстер Віктор Щасливий зазначає, що конструкція не боїться ані дощу, ані сонячних променів, поґрунтована якісними ґрунтовками, пофарбована німецькими фарбами і полакована стійким італійським лаком. Тож, обіцяє, слон стоятиме більше десятка років.
Біля луцького зоопарку встановили кількаметрові скульптури динозавра та слона. ФОТО

Поруч свою роботу презентував коваль з села Милуші Анатолій Гилитуха. Його творіння – кількаметровий динозавр, два роки в готовому вигляді стояв на подвір’ї майстра. Робота – дуже трудомістка. Каже, що вирішив втілити цю ідею, аби спробувати власні сили. Так, близько тонни металу перетворилося на доісторичну істоту. Це, зі слів майстра, його найбільша, але не найскладніша в плані деталізації робота. Динозав з металу майстер виготовляв 5 років, в перервах між іншою роботою.
Біля луцького зоопарку встановили кількаметрові скульптури динозавра та слона. ФОТО

Аби встановити скульптури, посприяла й дирекція Луцького зоопарку, підготувавши майданчики для монтажу. Керівниця зоопарку Людмила Денисенко зазначає, що місце для скульптур визначили не випадково: вони не тільки викликатимуть асоціації із звіринцем, а й будуть захищені, бо територія – освітлена і проглядається на відеокамерах.

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Теги: скульптури, Луцький зоопарк
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