Німеччина відкриває кордони для українців з 18 липня





Про це повідомляє кореспондент



Дозвіл на «необмежений в’їзд» набуває чинності з 18 липня. Відтоді жителі України зможуть в'їжджати до Німеччини з туристичною або іншою метою, не надаючи до того ж підтвердження про повне щеплення або інші документи, що підтверджують відсутність інфікування, а також негативного тесту.



Правило стосується всіх, хто мешкає в Україні понад 6 місяців, а не лише володарів українських паспортів.



Наразі у списку третіх країн, резиденти яких мають право безперешкодно відвідувати ФРН, 26 держав.



Втім, потрапити в Німеччину можна лише літаком або по морю, але не автомобілем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Німеччина внесла Україну в перелік держав, резиденти яких можуть вільно відвідувати ФРН.Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на інформацію на сайті Міністерства внутрішніх справ ФРН.Дозвіл на «необмежений в’їзд» набуває чинності з 18 липня. Відтоді жителі України зможуть в'їжджати до Німеччини з туристичною або іншою метою, не надаючи до того ж підтвердження про повне щеплення або інші документи, що підтверджують відсутність інфікування, а також негативного тесту.Правило стосується всіх, хто мешкає в Україні понад 6 місяців, а не лише володарів українських паспортів.Наразі у списку третіх країн, резиденти яких мають право безперешкодно відвідувати ФРН, 26 держав.Втім, потрапити в Німеччину можна лише літаком або по морю, але не автомобілем.

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