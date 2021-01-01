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Німеччина відкриває кордони для українців з 18 липня

Німеччина відкриває кордони для українців з 18 липня
Німеччина внесла Україну в перелік держав, резиденти яких можуть вільно відвідувати ФРН.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на інформацію на сайті Міністерства внутрішніх справ ФРН.

Дозвіл на «необмежений в’їзд» набуває чинності з 18 липня. Відтоді жителі України зможуть в'їжджати до Німеччини з туристичною або іншою метою, не надаючи до того ж підтвердження про повне щеплення або інші документи, що підтверджують відсутність інфікування, а також негативного тесту.

Правило стосується всіх, хто мешкає в Україні понад 6 місяців, а не лише володарів українських паспортів.

Наразі у списку третіх країн, резиденти яких мають право безперешкодно відвідувати ФРН, 26 держав.

Втім, потрапити в Німеччину можна лише літаком або по морю, але не автомобілем.


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Теги: Німеччина відкрила кордони
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