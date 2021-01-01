вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вже понад два місяці не працюють 39 ліфтів у багатоквартирних будинках

У Луцьку вже понад два місяці не працюють 39 ліфтів у багатоквартирних будинках
Два мільйони вісімсот тисяч гривень виділили на капітальний ремонт ліфтів житлових будинків міста. Це рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії міськради.

Про це інформує Суспільне.

"Станом на 16 липня у луцьких багатоповерхівках не працює 39 ліфтів. Деякі з підйомників не працюють вже понад два з половиною місяців, таких більшість. Нині тривають тендерні процедури по ремонту 23 ліфтів", – коментує Суспільному головний інженер підприємства "Волиньліфт" Сергій Сухий.

Депутати Луцькради проголосували за зміни до бюджету міста. Серед них – виділення 5,8 мільйона гривень на департамент житлово-комунального господарства. Під час сесії директорка департаменту фінансів та бюджету міськради Лілія Єлова пояснила, три мільйони передбачили на капітальний ремонт прибудинкових територій, а 2,8 мільйона – на ремонт ліфтів.

Кошти спрямують на капітальний ремонт підйомників, які експлуатують понад 25 років. Роботи проходять на умовах співфінансування: 40 % грошей збирають мешканці будинку, 60 % оплачує міський бюджет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: не працюють ліфти, кошти Міська рада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Німеччина відкриває кордони для українців з 18 липня
Сьогодні, 22:04
У Луцьку вже понад два місяці не працюють 39 ліфтів у багатоквартирних будинках
Сьогодні, 21:42
Біля луцького зоопарку встановили кількаметрові скульптури динозавра та слона. ФОТО
Сьогодні, 21:25
В Україні проведуть безкоштовний ярмарок вакансій для ветеранів та ветеранок АТО/ООС
Сьогодні, 21:17
Персеїди 2021: коли спостерігати потужний зорепад і як загадати бажання
Сьогодні, 20:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добірне м’ясо та нечувана гостинність: у Луцьку сьогодні – відкриття першого кафе-бару «Retro ШашликЯН». ФОТО
15 липень, 12:50
 1
Німеччина відкриває кордони для українців з 18 липня
Сьогодні, 22:04
 0
У Луцьку вже понад два місяці не працюють 39 ліфтів у багатоквартирних будинках
Сьогодні, 21:42
 0
Біля луцького зоопарку встановили кількаметрові скульптури динозавра та слона. ФОТО
Сьогодні, 21:25
 0
В Україні проведуть безкоштовний ярмарок вакансій для ветеранів та ветеранок АТО/ООС
Сьогодні, 21:17
 0
Медіа
відео
1/8