У Луцьку вже понад два місяці не працюють 39 ліфтів у багатоквартирних будинках





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"Станом на 16 липня у луцьких багатоповерхівках не працює 39 ліфтів. Деякі з підйомників не працюють вже понад два з половиною місяців, таких більшість. Нині тривають тендерні процедури по ремонту 23 ліфтів", – коментує Суспільному головний інженер підприємства "Волиньліфт" Сергій Сухий.



Депутати Луцькради проголосували за зміни до бюджету міста. Серед них – виділення 5,8 мільйона гривень на департамент житлово-комунального господарства. Під час сесії директорка департаменту фінансів та бюджету міськради Лілія Єлова пояснила, три мільйони передбачили на капітальний ремонт прибудинкових територій, а 2,8 мільйона – на ремонт ліфтів.



Кошти спрямують на капітальний ремонт підйомників, які експлуатують понад 25 років. Роботи проходять на умовах співфінансування: 40 % грошей збирають мешканці будинку, 60 % оплачує міський бюджет.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Два мільйони вісімсот тисяч гривень виділили на капітальний ремонт ліфтів житлових будинків міста. Це рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії міськради.Про це інформує Суспільне "Станом на 16 липня у луцьких багатоповерхівках не працює 39 ліфтів. Деякі з підйомників не працюють вже понад два з половиною місяців, таких більшість. Нині тривають тендерні процедури по ремонту 23 ліфтів", – коментує Суспільному головний інженер підприємства "Волиньліфт"Депутати Луцькради проголосували за зміни до бюджету міста. Серед них – виділення 5,8 мільйона гривень на департамент житлово-комунального господарства. Під час сесії директорка департаменту фінансів та бюджету міськрадипояснила, три мільйони передбачили на капітальний ремонт прибудинкових територій, а 2,8 мільйона – на ремонт ліфтів.Кошти спрямують на капітальний ремонт підйомників, які експлуатують понад 25 років. Роботи проходять на умовах співфінансування: 40 % грошей збирають мешканці будинку, 60 % оплачує міський бюджет.

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