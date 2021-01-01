У Луцьку вже понад два місяці не працюють 39 ліфтів у багатоквартирних будинках
Сьогодні, 21:42
Два мільйони вісімсот тисяч гривень виділили на капітальний ремонт ліфтів житлових будинків міста. Це рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії міськради.
Про це інформує Суспільне.
"Станом на 16 липня у луцьких багатоповерхівках не працює 39 ліфтів. Деякі з підйомників не працюють вже понад два з половиною місяців, таких більшість. Нині тривають тендерні процедури по ремонту 23 ліфтів", – коментує Суспільному головний інженер підприємства "Волиньліфт" Сергій Сухий.
Депутати Луцькради проголосували за зміни до бюджету міста. Серед них – виділення 5,8 мільйона гривень на департамент житлово-комунального господарства. Під час сесії директорка департаменту фінансів та бюджету міськради Лілія Єлова пояснила, три мільйони передбачили на капітальний ремонт прибудинкових територій, а 2,8 мільйона – на ремонт ліфтів.
Кошти спрямують на капітальний ремонт підйомників, які експлуатують понад 25 років. Роботи проходять на умовах співфінансування: 40 % грошей збирають мешканці будинку, 60 % оплачує міський бюджет.
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Про це інформує Суспільне.
"Станом на 16 липня у луцьких багатоповерхівках не працює 39 ліфтів. Деякі з підйомників не працюють вже понад два з половиною місяців, таких більшість. Нині тривають тендерні процедури по ремонту 23 ліфтів", – коментує Суспільному головний інженер підприємства "Волиньліфт" Сергій Сухий.
Депутати Луцькради проголосували за зміни до бюджету міста. Серед них – виділення 5,8 мільйона гривень на департамент житлово-комунального господарства. Під час сесії директорка департаменту фінансів та бюджету міськради Лілія Єлова пояснила, три мільйони передбачили на капітальний ремонт прибудинкових територій, а 2,8 мільйона – на ремонт ліфтів.
Кошти спрямують на капітальний ремонт підйомників, які експлуатують понад 25 років. Роботи проходять на умовах співфінансування: 40 % грошей збирають мешканці будинку, 60 % оплачує міський бюджет.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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