У маленької волинянки є шанс побороти онкологію: лікування у Латвії коштує 30 тисяч євро

9-річна– мешканка села Милятин Павлівської громади три роки важко хворіє. В дівчинки діагностували онкозахворювання – гліому лівого зорового нерву. І відтоді в неї почалася нелегка боротьба за життя. Батьки просять в усіх небайдужих про фінансову допомогу.У 2019 році в дівчинки різко почав погіршуватися зір. Лікарі, до яких звернулись батьки, виявили гліому лівого зорового нерву. І вже три роки Анічка бореться за життя.За її плечами вже чимало лікувальних процедур та 7 обстежень МРТ, консультації з дитячим нейрохірургом Київського інституту імені Ромоданова, дитячим онкологом Національного інституту раку, львівським нейрохірургомта дитячим нейрохірургом ВОДТМО.У результаті в дівчинки вже два роки триває ремісія. Однак нещодавно в родини з’явився шанс на остаточне одужання Ані. Його дав латвійський нейрохірургЛікар готовий лікувати дівчинку в Латвії. Але для цього необхідно 30 тисяч євро. Для сім’ї дівчинки – це непідйомні кошти. Тому зараз уся надія – на небайдужих людей і на їх допомогу.Охочі допомогти 9-річній Ані можуть переказати кошти на лікування на картку мами дівчинки:Картка Ощадбанку –(мама дівчинки).