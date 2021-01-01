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У маленької волинянки є шанс побороти онкологію: лікування у Латвії коштує 30 тисяч євро

У маленької волинянки є шанс побороти онкологію: лікування у Латвії коштує 30 тисяч євро
9-річна Аня Зінчук – мешканка села Милятин Павлівської громади три роки важко хворіє. В дівчинки діагностували онкозахворювання – гліому лівого зорового нерву. І відтоді в неї почалася нелегка боротьба за життя. Батьки просять в усіх небайдужих про фінансову допомогу.

У 2019 році в дівчинки різко почав погіршуватися зір. Лікарі, до яких звернулись батьки, виявили гліому лівого зорового нерву. І вже три роки Анічка бореться за життя.

За її плечами вже чимало лікувальних процедур та 7 обстежень МРТ, консультації з дитячим нейрохірургом Київського інституту імені Ромоданова, дитячим онкологом Національного інституту раку, львівським нейрохірургом Олександром Алєксєєвим та дитячим нейрохірургом ВОДТМО.

У результаті в дівчинки вже два роки триває ремісія. Однак нещодавно в родини з’явився шанс на остаточне одужання Ані. Його дав латвійський нейрохірург В. Борук. Лікар готовий лікувати дівчинку в Латвії. Але для цього необхідно 30 тисяч євро. Для сім’ї дівчинки – це непідйомні кошти. Тому зараз уся надія – на небайдужих людей і на їх допомогу.

Охочі допомогти 9-річній Ані можуть переказати кошти на лікування на картку мами дівчинки:

Картка Ощадбанку – 0730 3398 0000 0262 0550 0266 356Зінчук Юлія Валеріївна (мама дівчинки).


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Теги: Аня Зінчук, допомога
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