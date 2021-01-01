17 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 17 липня, у світі відзначають Всесвітній день емодзі та Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя.Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради, волинський письменник, заслужений діяч мистецтв України, почесний громадянин Луцька, журналістка, прес-секретар Волинського ОУЛМГ(на фото), громадський активіст, підприємецьТакож день народження 17 липня у поетеси, громадської активісткита журналістівВітаємо їх усіх та бажаємо міцного здоровя, довголіття, невичерпного натхнення для плідної праці.Залишати маленьких дітей одних в приміщенні, навіть у їхній власній кімнаті.Лаятися і лихословити – це може погано вплинути на здоров'я.Віддавати в ремонт взуття, особливо якщо вам належить подорож.