17 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 17 липня, у світі відзначають Всесвітній день емодзі та Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя.
Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради Андрій Турак , волинський письменник, заслужений діяч мистецтв України, почесний громадянин Луцька Йосип Струцюк, журналістка, прес-секретар Волинського ОУЛМГ Світлана Думська (на фото), громадський активіст, підприємець Олександр Ніколайчук.
Також день народження 17 липня у поетеси Олени Пашук, громадської активістки Анни Рекретюк та журналістів Світлани Зозулі і Павла Переведенця.
Вітаємо їх усіх та бажаємо міцного здоровя, довголіття, невичерпного натхнення для плідної праці.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Залишати маленьких дітей одних в приміщенні, навіть у їхній власній кімнаті.
Лаятися і лихословити – це може погано вплинути на здоров'я.
Віддавати в ремонт взуття, особливо якщо вам належить подорож.
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Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради Андрій Турак , волинський письменник, заслужений діяч мистецтв України, почесний громадянин Луцька Йосип Струцюк, журналістка, прес-секретар Волинського ОУЛМГ Світлана Думська (на фото), громадський активіст, підприємець Олександр Ніколайчук.
Також день народження 17 липня у поетеси Олени Пашук, громадської активістки Анни Рекретюк та журналістів Світлани Зозулі і Павла Переведенця.
Вітаємо їх усіх та бажаємо міцного здоровя, довголіття, невичерпного натхнення для плідної праці.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Залишати маленьких дітей одних в приміщенні, навіть у їхній власній кімнаті.
Лаятися і лихословити – це може погано вплинути на здоров'я.
Віддавати в ремонт взуття, особливо якщо вам належить подорож.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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