вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

17 липня на Волині: гортаючи календар

17 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 17 липня, у світі відзначають Всесвітній день емодзі та Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя.

Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради Андрій Турак , волинський письменник, заслужений діяч мистецтв України, почесний громадянин Луцька Йосип Струцюк, журналістка, прес-секретар Волинського ОУЛМГ Світлана Думська (на фото), громадський активіст, підприємець Олександр Ніколайчук.

Також день народження 17 липня у поетеси Олени Пашук, громадської активістки Анни Рекретюк та журналістів Світлани Зозулі і Павла Переведенця.

Вітаємо їх усіх та бажаємо міцного здоровя, довголіття, невичерпного натхнення для плідної праці.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Залишати маленьких дітей одних в приміщенні, навіть у їхній власній кімнаті.
Лаятися і лихословити – це може погано вплинути на здоров'я.
Віддавати в ремонт взуття, особливо якщо вам належить подорож.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Менше чверті громадського транспорту Луцька обладнані кондиціонерами.ВІДЕО
Сьогодні, 00:27
17 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцькі «Богдани» возитимуть на роботу працівників «Антонова»
16 липень, 23:05
Німеччина відкриває кордони для українців з 18 липня
16 липень, 22:04
У Луцьку вже понад два місяці не працюють 39 ліфтів у багатоквартирних будинках
16 липень, 21:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Менше чверті громадського транспорту Луцька обладнані кондиціонерами.ВІДЕО
Сьогодні, 00:27
 0
17 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Луцькі «Богдани» возитимуть на роботу працівників «Антонова»
16 липень, 23:05
 0
Німеччина відкриває кордони для українців з 18 липня
16 липень, 22:04
 0
У Луцьку вже понад два місяці не працюють 39 ліфтів у багатоквартирних будинках
16 липень, 21:42
 0
Медіа
відео
1/8