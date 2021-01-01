В Україні з'явиться нове свято: коли і що святкуватимемо
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В Україні з'явиться нове свято - Всеукраїнський День відповідальності людини. Верховна рада ухвалила відповідний проект постанови №5286.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
«За» проголосували 308 парламентарів.
Рада призначила це свято з огляду на «необхідність якісного перетворення українського суспільства у контексті розуміння та підвищення рівня відповідальності», а також вшанування пам’яті великого українця - Богдана Гаврилишина, автора «Декларації відповідальності людини».
«Установити в Україні Всеукраїнський День відповідальності людини, який відзначати щорічно 19 жовтня», - вказано у постанові.
Кабінету міністрів доручили розробити та затвердити план заходів з відзначення цього свята на державному та місцевому рівнях.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
«За» проголосували 308 парламентарів.
Рада призначила це свято з огляду на «необхідність якісного перетворення українського суспільства у контексті розуміння та підвищення рівня відповідальності», а також вшанування пам’яті великого українця - Богдана Гаврилишина, автора «Декларації відповідальності людини».
«Установити в Україні Всеукраїнський День відповідальності людини, який відзначати щорічно 19 жовтня», - вказано у постанові.
Кабінету міністрів доручили розробити та затвердити план заходів з відзначення цього свята на державному та місцевому рівнях.
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