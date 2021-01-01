В Україні з'явиться нове свято: коли і що святкуватимемо





Про це повідомляє



«За» проголосували 308 парламентарів.



Рада призначила це свято з огляду на «необхідність якісного перетворення українського суспільства у контексті розуміння та підвищення рівня відповідальності», а також вшанування пам’яті великого українця - Богдана Гаврилишина, автора «Декларації відповідальності людини».



«Установити в Україні Всеукраїнський День відповідальності людини, який відзначати щорічно 19 жовтня», - вказано у постанові.



Кабінету міністрів доручили розробити та затвердити план заходів з відзначення цього свята на державному та місцевому рівнях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з'явиться нове свято - Всеукраїнський День відповідальності людини. Верховна рада ухвалила відповідний проект постанови №5286.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.«За» проголосували 308 парламентарів.Рада призначила це свято з огляду на «необхідність якісного перетворення українського суспільства у контексті розуміння та підвищення рівня відповідальності», а також вшанування пам’яті великого українця - Богдана Гаврилишина, автора «Декларації відповідальності людини».«Установити в Україні Всеукраїнський День відповідальності людини, який відзначати щорічно 19 жовтня», - вказано у постанові.Кабінету міністрів доручили розробити та затвердити план заходів з відзначення цього свята на державному та місцевому рівнях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію