Зеленський підписав закон про добровільну «нульову» декларацію

Володимир Зеленський підписав закон введення нульового декларування. За ініціативу парламентарі проголосували ще 15 червня.



Документ створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та сприятиме залученню в економіку України додаткових ресурсів. Про це пише

Закон передбачає, що вже з 1 вересня 2021 року в Україні відбудеться добровільне декларування активів фізичних осіб. Громадяни України матимуть право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки та збори до 1 січня 2021 року.



Водночас у добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.



Декларант може вказати серед активів:

- валютні цінності (крім коштів у готівковій формі),

цінні папери,

- рухоме та нерухоме майно, зокрема об'єкти незавершеного будівництва,

- частки у майні юридичних осіб, які перебувають в Україні чи за кордоном.



Із задекларованих активів громадянин повинен буде сплатити збір:



- 5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що зареєстровані в Україні;

- 9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що перебувають за кордоном;

- 2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.



Що таке податкова амністія?

Це можливість для громадян сплатити податки з доходів, з яких раніше такі податки не сплачувались, і вже сплили встановлені законодавством терміни платежів. В цьому випадку, платник податків заповнює так звану нульову декларацію.



Якщо громадянин сплатить усі необхідні збори, держава гарантуватиме йому звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства.



Також Зеленський підписав закон № 1542-ІХ, що пропонує не вважати умисним ухиленням від сплати податків і зборів, якщо такі діяння пов'язані з придбанням об'єктів, які громадянин вказав у одноразовій добровільній декларації та сплатив узгоджену суму збору декларування, якщо такі діяння вчинені до 2021 року.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. підписав закон введення нульового декларування. За ініціативу парламентарі проголосували ще 15 червня.Документ створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та сприятиме залученню в економіку України додаткових ресурсів. Про це пише 24 Канал Закон передбачає, що вже з 1 вересня 2021 року в Україні відбудеться добровільне декларування активів фізичних осіб. Громадяни України матимуть право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки та збори до 1 січня 2021 року.Водночас у добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.Декларант може вказати серед активів:- валютні цінності (крім коштів у готівковій формі),цінні папери,- рухоме та нерухоме майно, зокрема об'єкти незавершеного будівництва,- частки у майні юридичних осіб, які перебувають в Україні чи за кордоном.Із задекларованих активів громадянин повинен буде сплатити збір:- 5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що зареєстровані в Україні;- 9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що перебувають за кордоном;- 2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.Це можливість для громадян сплатити податки з доходів, з яких раніше такі податки не сплачувались, і вже сплили встановлені законодавством терміни платежів. В цьому випадку, платник податків заповнює так звану нульову декларацію.Якщо громадянин сплатить усі необхідні збори, держава гарантуватиме йому звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства.Також Зеленський підписав закон № 1542-ІХ, що пропонує не вважати умисним ухиленням від сплати податків і зборів, якщо такі діяння пов'язані з придбанням об'єктів, які громадянин вказав у одноразовій добровільній декларації та сплатив узгоджену суму збору декларування, якщо такі діяння вчинені до 2021 року.

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