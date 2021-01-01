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Зеленський підписав закон про добровільну «нульову» декларацію

Зеленський підписав закон про добровільну «нульову» декларацію
Володимир Зеленський підписав закон введення нульового декларування. За ініціативу парламентарі проголосували ще 15 червня.

Документ створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та сприятиме залученню в економіку України додаткових ресурсів. Про це пише 24 Канал.
Закон передбачає, що вже з 1 вересня 2021 року в Україні відбудеться добровільне декларування активів фізичних осіб. Громадяни України матимуть право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки та збори до 1 січня 2021 року.

Водночас у добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

Декларант може вказати серед активів:
- валютні цінності (крім коштів у готівковій формі),
цінні папери,
- рухоме та нерухоме майно, зокрема об'єкти незавершеного будівництва,
- частки у майні юридичних осіб, які перебувають в Україні чи за кордоном.

Із задекларованих активів громадянин повинен буде сплатити збір:

- 5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що зареєстровані в Україні;
- 9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що перебувають за кордоном;
- 2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.

Що таке податкова амністія?
Це можливість для громадян сплатити податки з доходів, з яких раніше такі податки не сплачувались, і вже сплили встановлені законодавством терміни платежів. В цьому випадку, платник податків заповнює так звану нульову декларацію.

Якщо громадянин сплатить усі необхідні збори, держава гарантуватиме йому звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства.

Також Зеленський підписав закон № 1542-ІХ, що пропонує не вважати умисним ухиленням від сплати податків і зборів, якщо такі діяння пов'язані з придбанням об'єктів, які громадянин вказав у одноразовій добровільній декларації та сплатив узгоджену суму збору декларування, якщо такі діяння вчинені до 2021 року.



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Теги: Зеленський, декларування доходів
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