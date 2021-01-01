Стала відома перша оціночна вартість гектара землі на Волині після відкриття ринку





Так, найдорожчою на сьогодні виявилася земля в Закарпатській області. А найдешевшою - у Миколаївській. Гектар волинської землі зараз становить 19557 грн. Це середній показник по Україні.



Ці дані подає видання



На п'ятницю, 16 липня, в Україні укладено 880 угод з купівлі-продажу землі. Сумарна площа проданих ділянок вже перевищила тисячу гектарів і склала 1 150,63 гектара.



При цьому, найбільшу кількість угод на ринку землі укладено в Київській області. Там зареєстровано 143 акти купівлі-продажу землі. На другому місці за кількістю угод йде Полтавська область - 116 актів. Третє місце посідає Вінницька область - 94 угоди.



У центральній частині країни власники паїв охочіше розлучаються зі своєю землею, ніж на заході і південному сході України. Так, у двох областях Західної України, Львівській і Тернопільській, укладено лише по 9 угод купівлі-продажу землі. А в Миколаївській області - лише 3 угоди за два тижні від початку ринку.



Повною несподіванкою стали ціни на землю

Найдорожчою виявилася земля в Закарпатській області - по 48 962 гривні за гектар. Трохи дешевше її ціна у столичному регіоні. Гектар землі у Київській області йде в середньому за 47 691 гривню. Із великим відривом за ціною від двох перших місць йде Одеський регіон, який посідає третю цінову позицію на ринку землі. Тамтешній гектар продається за 38 763 гривні.



А ось найдешевшою виявилася земля в Миколаївській області - по 15 235 гривень. Трохи дорожче коштує гектар, як не дивно, у Вінницькій області (15 552), хоча їй пророкували позицію одного з цінових лідерів. На третій позиції знизу за цінами - Чернігівська область (16 938), яка теж спочатку була "посіяна" в групі лідерів.



Всі ці дані можна



У той же час, по Івано-Франківській, Рівненській та Кіровоградській областях взагалі ще немає даних за цінами, хоча там вже також були укладені угоди купівлі-продажу.



Водночас, експерти відзначають, що ринок землі в Україні майже стоїть. 880 угод за півмісяця - це дуже мало. Вони вважають, що тому є кілька причин. Одна з основних полягає в тому, що зараз зросла орендна плата за землю, і землю стало вигідніше здавати в оренду, ніж відразу продати.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ринок землі функціонує вже два тижні. Кількість угод на ньому укладена невелика. Однак вже за цими першими даними можна судити про вартість землі у різних регіонах. Вона дещо відрізняється від тієї, що прогнозували аналітики.Так, найдорожчою на сьогодні виявилася земля в Закарпатській області. А найдешевшою - у Миколаївській. Гектар волинської землі зараз становить 19557 грн. Це середній показник по Україні.Ці дані подає видання today.ua. На п'ятницю, 16 липня, в Україні укладено 880 угод з купівлі-продажу землі. Сумарна площа проданих ділянок вже перевищила тисячу гектарів і склала 1 150,63 гектара.При цьому, найбільшу кількість угод на ринку землі укладено в Київській області. Там зареєстровано 143 акти купівлі-продажу землі. На другому місці за кількістю угод йде Полтавська область - 116 актів. Третє місце посідає Вінницька область - 94 угоди.У центральній частині країни власники паїв охочіше розлучаються зі своєю землею, ніж на заході і південному сході України. Так, у двох областях Західної України, Львівській і Тернопільській, укладено лише по 9 угод купівлі-продажу землі. А в Миколаївській області - лише 3 угоди за два тижні від початку ринку.Найдорожчою виявилася земля в Закарпатській області - по 48 962 гривні за гектар. Трохи дешевше її ціна у столичному регіоні. Гектар землі у Київській області йде в середньому за 47 691 гривню. Із великим відривом за ціною від двох перших місць йде Одеський регіон, який посідає третю цінову позицію на ринку землі. Тамтешній гектар продається за 38 763 гривні.А ось найдешевшою виявилася земля в Миколаївській області - по 15 235 гривень. Трохи дорожче коштує гектар, як не дивно, у Вінницькій області (15 552), хоча їй пророкували позицію одного з цінових лідерів. На третій позиції знизу за цінами - Чернігівська область (16 938), яка теж спочатку була "посіяна" в групі лідерів.Всі ці дані можна дізнатися з інтерактивних карт, які відображають кількість угод, продану площу земельних ділянок і середню вартість землі по регіонах.У той же час, по Івано-Франківській, Рівненській та Кіровоградській областях взагалі ще немає даних за цінами, хоча там вже також були укладені угоди купівлі-продажу.Водночас, експерти відзначають, що ринок землі в Україні майже стоїть. 880 угод за півмісяця - це дуже мало. Вони вважають, що тому є кілька причин. Одна з основних полягає в тому, що зараз зросла орендна плата за землю, і землю стало вигідніше здавати в оренду, ніж відразу продати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію