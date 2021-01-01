Батьки спали після алковечірки: у Польщі втопився 2-річний хлопчик з України





Зазначається, що інцидент трапився у четвер, 15 липня. Зокрема, хлопчик, перебуваючи без нагляду батьків, зміг вночі покинути будинок неподалік від озера в розважальному центрі "Лідо", та впав з помосту у водойму.



Дитину у воді помітив сторонній чоловік, який викликав рятувальників. Вони понад дві години намагалися реанімувати дитину, проте їм цього не вдалося.



Стало відомо, що батьки дитини є громадянами України. Вони з'явилися біля озера, коли вже йшла рятувальна операція. Батьки з хлопчиком приїхали на відпочинок з двома сім'ями, та напередодні тривалий час вживали спиртні напої.



Місцева прокуратура висунула батькам звинувачення в тому, що їх дворічний син за їх провини опинився у небезпеці.



Батькам хлопчика загрожує від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На заході Польщі, в озері Шперек потонула дворічна дитина з України. Наразі батькам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fakt.Зазначається, що інцидент трапився у четвер, 15 липня. Зокрема, хлопчик, перебуваючи без нагляду батьків, зміг вночі покинути будинок неподалік від озера в розважальному центрі "Лідо", та впав з помосту у водойму.Дитину у воді помітив сторонній чоловік, який викликав рятувальників. Вони понад дві години намагалися реанімувати дитину, проте їм цього не вдалося.Стало відомо, що батьки дитини є громадянами України. Вони з'явилися біля озера, коли вже йшла рятувальна операція. Батьки з хлопчиком приїхали на відпочинок з двома сім'ями, та напередодні тривалий час вживали спиртні напої.Місцева прокуратура висунула батькам звинувачення в тому, що їх дворічний син за їх провини опинився у небезпеці.Батькам хлопчика загрожує від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі.

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