Батьки спали після алковечірки: у Польщі втопився 2-річний хлопчик з України
Сьогодні, 04:52
На заході Польщі, в озері Шперек потонула дворічна дитина з України. Наразі батькам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fakt.
Зазначається, що інцидент трапився у четвер, 15 липня. Зокрема, хлопчик, перебуваючи без нагляду батьків, зміг вночі покинути будинок неподалік від озера в розважальному центрі "Лідо", та впав з помосту у водойму.
Дитину у воді помітив сторонній чоловік, який викликав рятувальників. Вони понад дві години намагалися реанімувати дитину, проте їм цього не вдалося.
Стало відомо, що батьки дитини є громадянами України. Вони з'явилися біля озера, коли вже йшла рятувальна операція. Батьки з хлопчиком приїхали на відпочинок з двома сім'ями, та напередодні тривалий час вживали спиртні напої.
Місцева прокуратура висунула батькам звинувачення в тому, що їх дворічний син за їх провини опинився у небезпеці.
Батькам хлопчика загрожує від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі.
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Зазначається, що інцидент трапився у четвер, 15 липня. Зокрема, хлопчик, перебуваючи без нагляду батьків, зміг вночі покинути будинок неподалік від озера в розважальному центрі "Лідо", та впав з помосту у водойму.
Дитину у воді помітив сторонній чоловік, який викликав рятувальників. Вони понад дві години намагалися реанімувати дитину, проте їм цього не вдалося.
Стало відомо, що батьки дитини є громадянами України. Вони з'явилися біля озера, коли вже йшла рятувальна операція. Батьки з хлопчиком приїхали на відпочинок з двома сім'ями, та напередодні тривалий час вживали спиртні напої.
Місцева прокуратура висунула батькам звинувачення в тому, що їх дворічний син за їх провини опинився у небезпеці.
Батькам хлопчика загрожує від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі.
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