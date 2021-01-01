Леся Українка заговорить голосом Ірми Вітовської: луцька радіостанція презентує новаторський проєкт «Привіт. Леся»

Леся Українка заговорить голосом Ірми Вітовської та приміряє креативні образи від відомого митця Олександра Грєхова. Радіостанція CID FM презентує новаторський проєкт «Привіт. Леся», який втілюватиме за підтримки Українського культурного фонду. Перші результати проєкту можна буде почути вже наприкінці липня, інформують радійники на своїй сторінці у



У серії радіопрограм та подкастів про Лесю Українку радійники хочуть зруйнувати спотворений образ поетеси як «нещасної хворої, прикутої до ліжка дівчини», «подруги пролетарів», «атеїстки, яка мала любовні стосунки з Кобилянською» та загалом – радянський формат цензурування. «Привіт. Леся» – це поєднання технологічного прогресу та сучасного підходу до вивчення класиків.



«Ми не подаватимемо сухі біографічні дані. У нашому проєкті Леся все скаже сама за себе у своїх листах. Саме вони відкривають її зовсім іншою, ніж у шкільній програмі: дотепною людиною зі своїм емоціями та слабкостями. Людиною-новаторкою, модницею, музиканткою, любителькою подорожувати, жінкою, яка могла б жити нині серед нас, бути нашою сусідкою чи подругою. Переосмислити її життя та творчість можна буде і в ефірі радіостанції, і на подкаст-платформах, і на виставці сучасних мистецьких робіт. Також це хороша нагода для слухачів з Волині та Луцька відкрити поетесу-землячку для себе по-новому. Нагадаємо, що саме тут Лариса прожила чверть століття», – пояснюють авторки проєкту Анастасія Передрій та Вікторія Жуковська.



Радіопрограми будуть розділені на три блоки: власне вибрані листи Лесі; руйнування міфів про поетесу; думки відомих українців про Українку.



Озвучуватиме листи Заслужена артистка України Ірма Вітовська. Свої думки про Лесю Українку висловлюватимуть інфлюенсери українського культурного простору, а міфи про поетесу розвіюватимуть або ж підтверджуватимуть фахівці із вивчення її біографії та творчості.



У рамках проєкту відомий український ілюстратор Олександр Грєхов готує серію унікальних листівок із інтерпретованими зображеннями Лесі Українки. Листівки міститимуть влучні цитати поетеси із листів. Також планують окрему виставку робіт Олександра Грєхова, присвячених Лесі Українці. Арт-захід відбуватиметься у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.

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