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В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 591 новий випадок зараження

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 591 новий випадок зараження
За минулу добу, 16 липня, в Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (із них 41 дитина і 9 медпрацівників).
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я у фейсбуці.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 438 осіб;
◾ летальних випадків – 16;
◾ одужало – 676 осіб.

За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 18 006 осіб;
◾ методом ІФА – 8 718 осіб;
◾ експрес-тестами – 14 648 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 244 196 осіб;
◾ одужало – 2 180 957 осіб;
◾ летальних випадків – 52 718;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 138 052.
В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 591 новий випадок зараження

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

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Теги: COVID-19, статистика
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