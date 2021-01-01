В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 591 новий випадок зараження



Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я у фейсбуці.



Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 438 осіб;

◾ летальних випадків – 16;

◾ одужало – 676 осіб.



За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 18 006 осіб;

◾ методом ІФА – 8 718 осіб;

◾ експрес-тестами – 14 648 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 244 196 осіб;

◾ одужало – 2 180 957 осіб;

◾ летальних випадків – 52 718;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 138 052.



За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу, 16 липня, в Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (із них 41 дитина і 9 медпрацівників).Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я у фейсбуці.Також за минулу добу:◾ госпіталізовано – 438 осіб;◾ летальних випадків – 16;◾ одужало – 676 осіб.За добу протестовано:◾ методом ПЛР – 18 006 осіб;◾ методом ІФА – 8 718 осіб;◾ експрес-тестами – 14 648 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 2 244 196 осіб;◾ одужало – 2 180 957 осіб;◾ летальних випадків – 52 718;◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 138 052.За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

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