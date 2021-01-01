Польща змінила вимоги для осіб, які прилітають в країну





Про це йдеться у повідомленні Посольства України у Польщі у Twitter пише



"Додаткові вимоги для осіб, які перетинають кордон авіатранспортом. Від 17 липня 2021 року усі особи, що прилітають до Польщі, повинні перед вильотом заповнити карту місцезнаходження мандрівника в електронному вигляді", - йдеться у повідомленні.



Перелік умов для прильоту в Польщу

У карті мандрівника необхідно вказати:



- назву країни, звідки почалася подорож;

- номер рейсу;

- дату прибуття;

- ім'я та прізвище;

- документ, що посвідчує особу;

- контактні дані (телефон, адресу електронної пошти);

- адреси всіх місць, де маєте намір зупинятися протягом 14 днів перебування у Польщі (наприклад, готель, сімейний будинок, база відпочинку);

- інформацію, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, факт одужання або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.



Усі ці вимоги стосуються осіб, які прибувають в Польщу літаками.



Формуляр можна знайти за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі з 17 липня запроваджуються додаткові умови для подорожніх, які прибувають в країну літаками.Про це йдеться у повідомленні Посольства України у Польщі у Twitter пише УНІАН. "Додаткові вимоги для осіб, які перетинають кордон авіатранспортом. Від 17 липня 2021 року усі особи, що прилітають до Польщі, повинні перед вильотом заповнити карту місцезнаходження мандрівника в електронному вигляді", - йдеться у повідомленні.Перелік умов для прильоту в ПольщуУ карті мандрівника необхідно вказати:- назву країни, звідки почалася подорож;- номер рейсу;- дату прибуття;- ім'я та прізвище;- документ, що посвідчує особу;- контактні дані (телефон, адресу електронної пошти);- адреси всіх місць, де маєте намір зупинятися протягом 14 днів перебування у Польщі (наприклад, готель, сімейний будинок, база відпочинку);- інформацію, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, факт одужання або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.Усі ці вимоги стосуються осіб, які прибувають в Польщу літаками.Формуляр можна знайти

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