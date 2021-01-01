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До семи років ув’язнення загрожує ковельчанину за розповсюдження порнографічного контенту

До семи років ув’язнення загрожує ковельчанину за розповсюдження порнографічного контенту
44-річний житель Ковеля тривалий час за допомогою одного із телефонних месенджерів розповсюджув відеофайли порнографічного змісту.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили мобільний телефон, на якому містилась інформація порнографічного характеру та за допомогою якого він розповсюджував заборонений контент. Наразі чоловіку судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2, 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.Триває слідсто.


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Теги: ковельчанин, порно контент
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