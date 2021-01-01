Курс валют у Луцьку станом на 17 липня





Євро при купівлі становить – 32.05, продажу – 32.20.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.93, продаж – 7.00.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ринковий курс долара у Луцьку станом на 17 липня 2021 року такий: купівля – 27.10, а продаж – 27.24.Євро при купівлі становить – 32.05, продажу – 32.20.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.93, продаж – 7.00.

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