Курс валют у Луцьку станом на 17 липня
Сьогодні, 10:10
Ринковий курс долара у Луцьку станом на 17 липня 2021 року такий: купівля – 27.10, а продаж – 27.24.
Євро при купівлі становить – 32.05, продажу – 32.20.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.93, продаж – 7.00.
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Євро при купівлі становить – 32.05, продажу – 32.20.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.93, продаж – 7.00.
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