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Автошлях до Світязя роблять безпечним як для водіїв, так і для пішоходів.ФОТО

Автошлях до Світязя роблять безпечним як для водіїв, так і для пішоходів.ФОТО
Чимало українців та іноземців уже змогли оцінити відновлену ділянку автошляху Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/, що веде до туристичного «магніту» Волині – озера Світязь.

Від села Піща до села Положеве маємо понад 26 кілометрів нового асфальтного покриття зі свіжою дорожньою розміткою. Аби шлях був комфортним і безпечним не лише для водіїв, а й для пішоходів, на відновленій ділянці Т-03-02 дорожники наносять розмітку на пішохідних переходах.

Водночас тривають роботи з встановлення дорожніх знаків та облаштування узбіч. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

«Зараз, у розпал оздоровчо-туристичного сезону та утримання спекотної погоди, щодня, а надто у вихідні, до водойм шацького краю і в зворотному напрямку курсує значний потік транспорту. Аби подорожі мальовничими місцями Шаччини не були отьмарені неприємностями, закликаємо водіїв та інших учасників дорожнього руху не забувати про правила безпеки та дотримуватись дозволеного швидкісного режиму.

І пам’ятайте – ремонтні роботи на відтинку Піща – Положеве ще не завершені, на дорозі працюють люди, тож варто бути максимально уважними, обережними, відповідальними», - йдеться у повідомлення Служби автомобільних доріг.


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Теги: автодорога до Світязя, ремонт
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