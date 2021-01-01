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На Рівненщині перекинувся автобус Київ – Вроцлав: багато постраждалих.ФОТО

На Рівненщині перекинувся автобус Київ – Вроцлав: багато постраждалих.ФОТО
Біля Радивилова, що на Рівненщині, в ніч проти 17 липня перекинувся автобус, який їхав за маршрутом Київ – Вроцлав. 17 людей доправили в лікарню, четверо з постраждалих перебувають у реанімації, двох уже прооперували.

Аварія трапилась між селом Крупець та містом Радивилів Дубенського району. Рятувальників викликали орієнтовно о 3:45. Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
На Рівненщині перекинувся автобус Київ – Вроцлав: багато постраждалих.ФОТО

Слідчо-оперативна група ГУНП в Рівненській області на місці події встановила, що 43-річний житель Хмельницької області — водій двоповерхового автобуса марки «Setra», що здійснює регулярні перевезення сполученням «Київ-Вроцлав», рухаючись із Києва у напрямку міста Радивилів не впорався із керуванням та допустив з’їзд у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу.

За попередньою інформацією, кермувальник уникав наїзду на пішохода — 22-річного жителя села Срібне, який рухався проїзною частиною назустріч.
На Рівненщині перекинувся автобус Київ – Вроцлав: багато постраждалих.ФОТО

В автобусі перебувало 40 людей. Медики кажуть, що стан більшості людей стабільний.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини автопригоди встановлюються.
На Рівненщині перекинувся автобус Київ – Вроцлав: багато постраждалих.ФОТО

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Теги: перекинувся автобус, Київ-Вроцлав
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