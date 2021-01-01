На Рівненщині перекинувся автобус Київ – Вроцлав: багато постраждалих.ФОТО





Аварія трапилась між селом Крупець та містом Радивилів Дубенського району. Рятувальників викликали орієнтовно о 3:45. Про це



Слідчо-оперативна група ГУНП в Рівненській області на місці події встановила, що 43-річний житель Хмельницької області — водій двоповерхового автобуса марки «Setra», що здійснює регулярні перевезення сполученням «Київ-Вроцлав», рухаючись із Києва у напрямку міста Радивилів не впорався із керуванням та допустив з’їзд у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу.



За попередньою інформацією, кермувальник уникав наїзду на пішохода — 22-річного жителя села Срібне, який рухався проїзною частиною назустріч.



В автобусі перебувало 40 людей. Медики кажуть, що стан більшості людей стабільний.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини автопригоди встановлюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля Радивилова, що на Рівненщині, в ніч проти 17 липня перекинувся автобус, який їхав за маршрутом Київ – Вроцлав. 17 людей доправили в лікарню, четверо з постраждалих перебувають у реанімації, двох уже прооперували.Аварія трапилась між селом Крупець та містом Радивилів Дубенського району. Рятувальників викликали орієнтовно о 3:45. Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Слідчо-оперативна група ГУНП в Рівненській області на місці події встановила, що 43-річний житель Хмельницької області — водій двоповерхового автобуса марки «Setra», що здійснює регулярні перевезення сполученням «Київ-Вроцлав», рухаючись із Києва у напрямку міста Радивилів не впорався із керуванням та допустив з’їзд у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу.За попередньою інформацією, кермувальник уникав наїзду на пішохода — 22-річного жителя села Срібне, який рухався проїзною частиною назустріч.В автобусі перебувало 40 людей. Медики кажуть, що стан більшості людей стабільний.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини автопригоди встановлюються.

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