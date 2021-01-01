На Рівненщині перекинувся автобус Київ – Вроцлав: багато постраждалих.ФОТО
Сьогодні, 12:46
Біля Радивилова, що на Рівненщині, в ніч проти 17 липня перекинувся автобус, який їхав за маршрутом Київ – Вроцлав. 17 людей доправили в лікарню, четверо з постраждалих перебувають у реанімації, двох уже прооперували.
Аварія трапилась між селом Крупець та містом Радивилів Дубенського району. Рятувальників викликали орієнтовно о 3:45. Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Слідчо-оперативна група ГУНП в Рівненській області на місці події встановила, що 43-річний житель Хмельницької області — водій двоповерхового автобуса марки «Setra», що здійснює регулярні перевезення сполученням «Київ-Вроцлав», рухаючись із Києва у напрямку міста Радивилів не впорався із керуванням та допустив з’їзд у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу.
За попередньою інформацією, кермувальник уникав наїзду на пішохода — 22-річного жителя села Срібне, який рухався проїзною частиною назустріч.
В автобусі перебувало 40 людей. Медики кажуть, що стан більшості людей стабільний.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини автопригоди встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія трапилась між селом Крупець та містом Радивилів Дубенського району. Рятувальників викликали орієнтовно о 3:45. Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Слідчо-оперативна група ГУНП в Рівненській області на місці події встановила, що 43-річний житель Хмельницької області — водій двоповерхового автобуса марки «Setra», що здійснює регулярні перевезення сполученням «Київ-Вроцлав», рухаючись із Києва у напрямку міста Радивилів не впорався із керуванням та допустив з’їзд у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу.
За попередньою інформацією, кермувальник уникав наїзду на пішохода — 22-річного жителя села Срібне, який рухався проїзною частиною назустріч.
В автобусі перебувало 40 людей. Медики кажуть, що стан більшості людей стабільний.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини автопригоди встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Рівненщині перекинувся автобус Київ – Вроцлав: багато постраждалих.ФОТО
Сьогодні, 12:46
У Німеччині вже 133 загиблих через дощі та повені
Сьогодні, 12:03