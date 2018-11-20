Поспішають на Світязь: на в'їзді у Шацький нацпарк трапилася подвійна ДТП .ВІДЕО





Про це



ДТП сталась вранці 17 липня.



Як зазначили очевидці, зіткнулися Опель та Лада. Від удару Опель врізався ще у Пежо.



Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.



Рух цією ділянкою дороги ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На в'їзді у Шацький національний парк трапилась аварія.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.ДТП сталась вранці 17 липня.Як зазначили очевидці, зіткнулися Опель та Лада. Від удару Опель врізався ще у Пежо.Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.Рух цією ділянкою дороги ускладнений.

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