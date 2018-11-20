Поспішають на Світязь: на в'їзді у Шацький нацпарк трапилася подвійна ДТП .ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
На в'їзді у Шацький національний парк трапилась аварія.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
ДТП сталась вранці 17 липня.
Як зазначили очевидці, зіткнулися Опель та Лада. Від удару Опель врізався ще у Пежо.
Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
Рух цією ділянкою дороги ускладнений.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
ДТП сталась вранці 17 липня.
Як зазначили очевидці, зіткнулися Опель та Лада. Від удару Опель врізався ще у Пежо.
Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
Рух цією ділянкою дороги ускладнений.
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