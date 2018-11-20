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Поспішають на Світязь: на в'їзді у Шацький нацпарк трапилася подвійна ДТП .ВІДЕО

Поспішають на Світязь: на в'їзді у Шацький нацпарк трапилася подвійна ДТП .ВІДЕО
На в'їзді у Шацький національний парк трапилась аварія.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

ДТП сталась вранці 17 липня.

Як зазначили очевидці, зіткнулися Опель та Лада. Від удару Опель врізався ще у Пежо.

Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.

Рух цією ділянкою дороги ускладнений.


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Теги: ДТП, Шацьк
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