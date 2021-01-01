Роковини трагедії МН17: п'ять країн виступили зі спільною заявою, а США звернулися до Росії



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«Оскільки ніщо не може повернути тих, хто втратив своє життя, або зменшити страждання та горе, яке відчувають члени сімей загиблих, для нас є вкрай важливим залишатись непохитними перед зобов’язаннями зі встановлення правди, здійсненню правосуддя та притягнення винних до відповідальності. Ми віддаємо належне співпраці відповідних слідчих органів та підтверджуємо нашу повну підтримку їх зусиль щодо встановлення істини стосовно того, що сталося. Ми також повністю впевнені в незалежності, відкритості та об’єктивності кримінального розслідування щодо підозрюваних осіб у збитті літака MH17», - йдеться в заяві.



Разом з тим США закликають Росію визнати відповідальність у збитті малайзійського боїнга МН17 над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. "Сім років тому, 17 липня 2014 р., рейс MH17 був збитий над територією Донецької області України контрольованими Росією силами. Росія дотепер не визнала цих фактів.



У 7-у річницю цієї трагедії ми закликаємо Росію визнати відповідальність у збитті літака та повністю співпрацювати зі слідством", - йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Твітері.



Разом з тим, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна докладе всіх зусиль для встановлення правди щодо катастрофи МН17.



"Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча!", - йдеться в повідомленні.



Як ми повідомляли,



Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У роковини збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над Донбасом міністри закордонних справ країн-учасниць об’єднаної слідчої групи (Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України), закликали встановити істину в цій справі. Водночас США закликали Росію взяти відповідальність за трагедію.Про це інформує пресслужба МЗС.«Оскільки ніщо не може повернути тих, хто втратив своє життя, або зменшити страждання та горе, яке відчувають члени сімей загиблих, для нас є вкрай важливим залишатись непохитними перед зобов’язаннями зі встановлення правди, здійсненню правосуддя та притягнення винних до відповідальності. Ми віддаємо належне співпраці відповідних слідчих органів та підтверджуємо нашу повну підтримку їх зусиль щодо встановлення істини стосовно того, що сталося. Ми також повністю впевнені в незалежності, відкритості та об’єктивності кримінального розслідування щодо підозрюваних осіб у збитті літака MH17», - йдеться в заяві.Разом з тим США закликають Росію визнати відповідальність у збитті малайзійського боїнга МН17 над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. "Сім років тому, 17 липня 2014 р., рейс MH17 був збитий над територією Донецької області України контрольованими Росією силами. Росія дотепер не визнала цих фактів.У 7-у річницю цієї трагедії ми закликаємо Росію визнати відповідальність у збитті літака та повністю співпрацювати зі слідством", - йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Твітері.Разом з тим, президентзаявив, що Україна докладе всіх зусиль для встановлення правди щодо катастрофи МН17."Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча!", - йдеться в повідомленні.Як ми повідомляли, пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

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