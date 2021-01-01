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Четверо на одного: у Ковелі молодики жорстоко побили чоловіка.ВІДЕО

Четверо на одного: у Ковелі молодики жорстоко побили чоловіка.ВІДЕО
У Ковелі на вулиці Міцкевича 1а, четверо осіб побили чоловіка. Потерпілий знепритомнів.

Про це повідомляють у Фейсбук-спільноті «Kovel Online».

«В ніч з 16 на 17 липня 4 хлопці побили чоловіка, він знепритомнів. Приїхала поліція і карета швидкої допомоги, потерпілого забрали до лікарні», - йдеться у дописі.

Також додають, що трьом зловмисникам вдалося втекти. Одного у стані алкогольного сп’яніння вдалося затримати працівникам поліції. Його забрали до райвідділку.

Поліція з‘ясовувала причину конфлікту.


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Теги: Ковель, побили чоловіка, поліція
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