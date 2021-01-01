Четверо на одного: у Ковелі молодики жорстоко побили чоловіка.ВІДЕО
Сьогодні, 14:19
У Ковелі на вулиці Міцкевича 1а, четверо осіб побили чоловіка. Потерпілий знепритомнів.
Про це повідомляють у Фейсбук-спільноті «Kovel Online».
«В ніч з 16 на 17 липня 4 хлопці побили чоловіка, він знепритомнів. Приїхала поліція і карета швидкої допомоги, потерпілого забрали до лікарні», - йдеться у дописі.
Також додають, що трьом зловмисникам вдалося втекти. Одного у стані алкогольного сп’яніння вдалося затримати працівникам поліції. Його забрали до райвідділку.
Поліція з‘ясовувала причину конфлікту.
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Про це повідомляють у Фейсбук-спільноті «Kovel Online».
«В ніч з 16 на 17 липня 4 хлопці побили чоловіка, він знепритомнів. Приїхала поліція і карета швидкої допомоги, потерпілого забрали до лікарні», - йдеться у дописі.
Також додають, що трьом зловмисникам вдалося втекти. Одного у стані алкогольного сп’яніння вдалося затримати працівникам поліції. Його забрали до райвідділку.
Поліція з‘ясовувала причину конфлікту.
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