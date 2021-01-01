У декларації треба буде вказувати наявність подвійного громадянства





Ці вимогу планують внести у законопроєкт щодо подвійного громадянства, який має розробити Кабінет міністрів, заявив на брифінгу 16 липня секретар РНБО Олексій Данілов. Про це пише



У декларації майнового стану осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з'явиться графа про наявність громадянства інших країн.



"У нас було ухвалене рішення стосовно завдання Кабінету міністрів до певного періоду розглянути це питання і запропонувати законопроєкт для розгляду Верховною Радою. Закінчується термін у вересні. Ми в це рішення внесли певні доповнення. Доповнення стосується того, що на сьогодні всі люди, які заповнюють декларацію згідно з законом про запобігання корупції, має там обов'язково бути додана графа щдо того, чи мають ці люди громадянство інших країн або посвідку на проживання в тій чи іншій країні", – сказав Данілов.



У випадку ухвалення Верховною Радою закону про олігархів, вони теж будуть зобов'язані вказувати громадянство.

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