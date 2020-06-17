Луцькі муніципали демонтують незаконні обмежувачі руху.ФОТО



Департамент муніципальної варти на своїй сторінці у Фейсбук



Останніми роками мешканці міста Луцька самовільно встановлюють на прибудинкових територіях обмежувачі руху – шлагбауми, огорожі, ворота, клумби, натягнуті ланцюги, блоки та інші види огороджень, які унеможливлюють доїзд бригад екстреної медичної допомоги у зазначені законодавством терміни. Бо такі перешкоди не нанесені на жодну карту міста та GPS-карти, якими користуються водії, визначаючи маршрут до місць виклику.



Департамент муніципальної варти Луцької міської ради повідомляє, що відповідно до Правил благоустрою міста Луцька, на прибудинкових територіях, незалежно від форми власності земельної ділянки, забороняється переобладнувати внутрішньоквартальні проїзди у спосіб, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки; самовільно встановлювати малі архітектурні форми та різноманітні конструкції.



"Заради термінової, якісної та екстреної медичної допомоги мешканцям нашого міста на догоспітальному етапі, звертаємось до мешканців багатоповерхівок та закликаємо здійснити демонтаж незаконних обмежувачів руху, встановлених на заїздах до будинків, адже життя людини є дорожче, ніж створення сумнівного затишку для окремих мешканців будинку, а інколи вимірюється навіть не хвилинами, а секундами", - йдеться у повідомленні муніципалів.



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