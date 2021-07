У Луцьку відкрили новий молодіжний простір,ФОТО

У районі Вишкова відкрили молодіжний простір PLACE FOR TEENS, який став одним із переможців конкурсу соціальних проєктів від управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради. Про це пише ІА Конкурент Офіційна презентація нового проєкту для творчої молоді відбулася вчора, 16 липня, на вулиці Вахтангова у Луцьку.До відкриття молодіжного простору долучився Громадянський Рух «СВІДОМІ», який підтримує ініціативи, спрямовані на навчання та реалізацію творчих ідей та саморозвитку молоді. Зокрема, депутатка Луцької міської радивиділила кошти зі свого депутатського фонду на купівлю проєктора, який був необхідний для втілення у життя задумів команди креативних та активних підлітків.Як розповіла Алла Надточій, депутатський фонд Громадянського Руху "СВІДОМІ" становить 600 тисяч гривень. З нього обранці громади можуть спрямувати кошти на цікаві проєкти. Цей проєкт був одним з найцікавіших. Тож вони вирішили допомогти школяркам та їхнім викладачам."В майбутньому з таких дітей формуються нові лідери, які замінять колись посадовців міської ради та інших керівників. Такі діти неуспішними не можуть бути – вони проростатимуть в усіх галузях, в яких будуть працювати", – резюмувала Алла Надточій.Організатори влаштували цікаву програму з різноманітними активностями: виступ клубу козацького бойового мистецтва "Герць", вокальні номери, виступ школи танцю "Баланс", бульбашкове шоу, аніматори, гутірки, спортивні естафети, настільні ігри, фейсарт і майстер-класи.Лідерка молодіжного просторубула ідейною натхненницею молодіжного простору PLACE FOR TEENS. Школярка разом із трьома подругами –– вирішили влаштувати у своєму мікрорайоні простір, де могла б збиратися молодь для корисного відпочинку, навчання та спілкування.Активних дівчат підтримали викладачі їхньої рідної школи № 12: вчитель інформатикита вчителька з образотворчого мистецтваСпочатку команда брала участь в конкурсі від ВНУ імені Лесі Українки "Зробимо Волинь кращою", де здобула перше місце і виграла планшет."Це нас змотивувало рухатися далі. Ми зрозуміли, щоб реалізувати наш задум, нам потрібна допомога, команда. Ми пішли до активістів ГО "Розвиток мікрорайонів міста", які погодилися підтримати нас. Упродовж чотирьох місяців ми подавали проєкт на різні конкурси та гранти, але нам не щастило", – розповіла Катерина Опейда.Одного березневого дня до дівчат зателефонували і сказали, що вони пройшли у наступний етап конкурсу соціальних проєктів від управління соціальних служб сім'ї, дітей і молоді. Вони зібрали і подали всі необхідні документи, захистили проєкт у Луцькому ЦНАПі і в результаті стали п'ятими переможцями конкурсу, за що отримали 25 тисяч гривень на реалізацію задуму.Відтоді команда із чотирьох осіб виросла – зараз вона складається із понад 25 осіб.Голова ГО "Розвиток мікрорайонів міста"розповіла, що до них зателефонувала вчителька школи № 12з проханням про зустріч."Це не ми їх обирали. Це вони нас обрали... Дітки прийшли з великим плакатом і почали малювати, що вони хочуть. В них я побачила себе в 10-11 класах: хотіла все змінювати, організовувати вечори... І ті діти такі ж активні. Вони прийшли і попросили допомогти їм. Ми долучилися, – пригадала вона. – У результаті вони всіх поклали на лопатки".Наталія Грушка додала, що розуміє, що команда підлітків не може все зробити сама. Тому як мама восьмикласника, який живе в цьому районі, зробить все для того, щоб цей простір процвітав."Мій син вже тут, половина його класу вже тут, і я знаю, що це точно майбутнє цього простору. Дівчата, які взялися за це, вже в 10-11 класі, вони готуються до ЗНО, тому потрібно шукати тих, хто продовжить їхню справу. Ця заміна вже готується. Дівчата будуть приїжджати сюди як студентки-кураторки, читати лекції. А діти будуть включатися в роботу", – зазначила вона.Від учора, 16 липня, молодіжний простір PLACE FOR TEENS розпочав свою роботу. Незабаром організатори складуть розклад занять та інформуватимуть про свою діяльність у соцмережах.