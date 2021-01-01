Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 18 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 18 липня, прогнозують хмарну погоду.
Дощ, місцями гроза. Вітер - східний 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі +20-+21°, вдень +25-+26°.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
У Луцьку завтра небо ясне вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Увечері йтиме дощ, можливий град, діаметром 6-19 мм, гроза, буде надзвичайна пожежна небезпека
Короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с. Температура повітря вночі +22°-+21°, вдень – +25° – +28°.
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Дощ, місцями гроза. Вітер - східний 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі +20-+21°, вдень +25-+26°.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
У Луцьку завтра небо ясне вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Увечері йтиме дощ, можливий град, діаметром 6-19 мм, гроза, буде надзвичайна пожежна небезпека
Короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с. Температура повітря вночі +22°-+21°, вдень – +25° – +28°.
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