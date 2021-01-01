Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 18 липня



Дощ, місцями гроза. Вітер - східний 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі +20-+21°, вдень +25-+26°.



Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



У Луцьку завтра небо ясне вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Увечері йтиме дощ, можливий град, діаметром 6-19 мм, гроза, буде надзвичайна пожежна небезпека

Короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с. Температура повітря вночі +22°-+21°, вдень – +25° – +28°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 18 липня, прогнозують хмарну погоду.Дощ, місцями гроза. Вітер - східний 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі +20-+21°, вдень +25-+26°.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.У Луцьку завтра небо ясне вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Увечері йтиме дощ, можливий град, діаметром 6-19 мм, гроза, буде надзвичайна пожежна небезпекаКороткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с. Температура повітря вночі +22°-+21°, вдень – +25° – +28°.

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