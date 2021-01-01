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Волинян запрошують у подорож-відкриття нового історико-культурного екомаршруту

Волинян запрошують у подорож-відкриття нового історико-культурного екомаршруту
Завтра, 18 липня, відбудеться перша подорож-відкриття нового історико-культурного екомаршруту "Волинський спадок".
Волинян запрошують долучитися до безкоштовної екскурсійної програми, маршрут ячкої пролягатиме через Клевань-Білів-Пересопницю.

ГО «Волинська фундація» у партнерстві з Українською природоохоронною групою втілює історико-культурний екомаршрут «Волинський спадок», інформує «Волинська фундація».

Проєкт був підтриманий Українським культурним фондом в рамках конкурсної програми «Культура+».

Маршрут має протяжність близько 150 кілометрів. Він пролягає суміжними громадами Волинської та Рівненської областей і проходить через Цумань, Олику, Деражне, Клевань, Білів та Пересопницю.

18 липня відбудеться відкритя маршруту та екскурсія Клевань–Білів–Пересопниця. 21 липня – Олика–Залісоче. 25 липня – Цумань–Цуманська пуща–Деражне.



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Теги: Волинський спадок
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