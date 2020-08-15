На Волині «Шлюб за добу» стає все більш популярним





Загалом за шість місяців на Волині уклали 2043 шлюби.



Як розповіла Ольга Семенюк, розлучень було у десять разів менше – 214.



Проєкт Міністерства юстиції “Шлюб за добу” запустили у 2016 році. Нині одружитися за добу на Волині можна у чотирьох містах: Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ковелі. Церемонії проводять на семи локаціях:

• Адміністрації Державного історико-культурного заповідника, мЛуцьк;

• Волинському обласному драмтеатрі;

• КП ʺЛуцькрекламаʺ;

• КП ʺВолиньенергософтʺ, м. Луцьк;

• КП ʺНововолинський міський палац культуриʺ;

• КП ʺДобробутʺ, м. Ковель;

• КП ʺІнформаційно-розрахунковий центрʺ, м. Володимир-Волинський.



Для укладання такого шлюбу потрібні паспорти пари, заява за встановленою формою. У разі укладання шлюбу з іноземцями необхідно надати засвідчений переклад паспорта. Якщо хтось із заявників вже раніше перебував у шлюбі, то необхідно надати документи про підтвердження його розриву.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку року 402 подружніх пари на Волині скористалась послугою «Шлюб за добу». Це майже 20 % усіх подружніх пар, які одружилися у період з 1 січня по 1 липня цього року.Загалом за шість місяців на Волині уклали 2043 шлюби.Як розповіла Суспільному заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області, розлучень було у десять разів менше – 214.Проєкт Міністерства юстиції “Шлюб за добу” запустили у 2016 році. Нині одружитися за добу на Волині можна у чотирьох містах: Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ковелі. Церемонії проводять на семи локаціях:• Адміністрації Державного історико-культурного заповідника, мЛуцьк;• Волинському обласному драмтеатрі;• КП ʺЛуцькрекламаʺ;• КП ʺВолиньенергософтʺ, м. Луцьк;• КП ʺНововолинський міський палац культуриʺ;• КП ʺДобробутʺ, м. Ковель;• КП ʺІнформаційно-розрахунковий центрʺ, м. Володимир-Волинський.Для укладання такого шлюбу потрібні паспорти пари, заява за встановленою формою. У разі укладання шлюбу з іноземцями необхідно надати засвідчений переклад паспорта. Якщо хтось із заявників вже раніше перебував у шлюбі, то необхідно надати документи про підтвердження його розриву.

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