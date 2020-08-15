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На Волині «Шлюб за добу» стає все більш популярним

На Волині «Шлюб за добу» стає все більш популярним
Від початку року 402 подружніх пари на Волині скористалась послугою «Шлюб за добу». Це майже 20 % усіх подружніх пар, які одружилися у період з 1 січня по 1 липня цього року.

Загалом за шість місяців на Волині уклали 2043 шлюби.

Як розповіла Суспільному заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк, розлучень було у десять разів менше – 214.

Проєкт Міністерства юстиції “Шлюб за добу” запустили у 2016 році. Нині одружитися за добу на Волині можна у чотирьох містах: Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ковелі. Церемонії проводять на семи локаціях:
• Адміністрації Державного історико-культурного заповідника, мЛуцьк;
• Волинському обласному драмтеатрі;
• КП ʺЛуцькрекламаʺ;
• КП ʺВолиньенергософтʺ, м. Луцьк;
• КП ʺНововолинський міський палац культуриʺ;
• КП ʺДобробутʺ, м. Ковель;
• КП ʺІнформаційно-розрахунковий центрʺ, м. Володимир-Волинський.

Для укладання такого шлюбу потрібні паспорти пари, заява за встановленою формою. У разі укладання шлюбу з іноземцями необхідно надати засвідчений переклад паспорта. Якщо хтось із заявників вже раніше перебував у шлюбі, то необхідно надати документи про підтвердження його розриву.

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Теги: шлюб за добу, Семенюк
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