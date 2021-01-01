Сім днів тому пішов до лісу і досі не повернувся: розшукують 55-річного волинянина





Чоловік 10 липня пішов з дому до лісового масиву, що між селами Піщане - Полиці та до цього часу не повернувся.



Прикмети: зріст - 170 см., худорлявої тілобудови, обличчя круглої форми, очі чорні, волосся чорне кучеряве (приблизно 10 см), на передпліччі лівої руки шрам приблизною довжиною 10 см.



Був одягнутий: в шкіряну куртку коричневого кольору, кофту помаранчевого кольору, штани чорного кольору, пінкові чоботи зеленого кольору, кепку сірого кольору.



Кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, повідомити поліцію на лінію 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Камінь-Каширського районного відділу поліції розшукують безвісти зниклого громадянина Володимира Степановича Оліферчука , 01.01.1966 р.н. жителя с. Піщане, Камінь-Каширського району Волинської області.Чоловік 10 липня пішов з дому до лісового масиву, що між селами Піщане - Полиці та до цього часу не повернувся.Прикмети: зріст - 170 см., худорлявої тілобудови, обличчя круглої форми, очі чорні, волосся чорне кучеряве (приблизно 10 см), на передпліччі лівої руки шрам приблизною довжиною 10 см.Був одягнутий: в шкіряну куртку коричневого кольору, кофту помаранчевого кольору, штани чорного кольору, пінкові чоботи зеленого кольору, кепку сірого кольору.Кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, повідомити поліцію на лінію

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