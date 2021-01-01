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Сім днів тому пішов до лісу і досі не повернувся: розшукують 55-річного волинянина

Сім днів тому пішов до лісу і досі не повернувся: розшукують 55-річного волинянина
Співробітники Камінь-Каширського районного відділу поліції розшукують безвісти зниклого громадянина Володимира Степановича Оліферчука , 01.01.1966 р.н. жителя с. Піщане, Камінь-Каширського району Волинської області.

Чоловік 10 липня пішов з дому до лісового масиву, що між селами Піщане - Полиці та до цього часу не повернувся.

Прикмети: зріст - 170 см., худорлявої тілобудови, обличчя круглої форми, очі чорні, волосся чорне кучеряве (приблизно 10 см), на передпліччі лівої руки шрам приблизною довжиною 10 см.

Був одягнутий: в шкіряну куртку коричневого кольору, кофту помаранчевого кольору, штани чорного кольору, пінкові чоботи зеленого кольору, кепку сірого кольору.

Кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, повідомити поліцію на лінію 102.

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Теги: розшук, Оліферчук
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